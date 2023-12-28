https://sputniknews.com.tr/20231228/israil-ordusu-megazi-multeci-kampinda-sivillere-zarar-verdigini-kabul-etti-1079137900.html

İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'nda sivillere zarar verdiğini kabul etti

İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'nda sivillere zarar verdiğini kabul etti

İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının onlarca masum Filistinlinin "kazara" ölümüne... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T15:34+0300

2023-12-28T15:34+0300

2023-12-28T15:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze şeridi

gazze

birleşmiş milletler (bm)

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, "İsrail ordusu, hava kuvvetleri tarafından pazar ve pazartesi geceleri (24-25 Aralık) Megazi Mülteci Kampı'nda olaylara karışmamış onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırının hedefe yakın binalarda hasara yol açtığını ve sivillere zarar verdiğini kabul etmektedir" ifadelerine yer verdi.Haberde ayrıca, saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin operasyonel soruşturma başlattığı aktarılırken adı belirtilmeyen askeri bir yetkili de olayda "saldırıya uygun olmayan silahların kullanıldığını" vurguladı.Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Seif Magango, Gazze'nin orta kesimine yönelik İsrail saldırılarının sürmesinin büyük endişe yarattığını, 24 ve 25 Aralık günlerinde 50'den fazla hava saldırısı düzenlendiğinin raporlara geçtiğini kaydetmişti.Söz konusu bölgeye yönelik yalnızca iki saldırıda 7 binanın yerle bir edildiğine dikkati çeken Magango, hava saldırısında 86 kişinin öldüğünü aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/hamas-saldirilarina-dair-kesin-bilginin-israil-istihbaratina-7-ekimden-once-ulastigi-iddia-edildi-1079116236.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze şeridi, gazze, birleşmiş milletler (bm)