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Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'
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Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'
Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten yapabilecek olan Gazze'deki katliama engel olmuyor. Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici." dedi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kültür, kültür & sanat, kültür bakanlığı, sanatçı, ödül
recep tayyip erdoğan, kültür, kültür & sanat, kültür bakanlığı, sanatçı, ödül

Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'

15:11 20.12.2023 (güncellendi: 15:18 20.12.2023)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" törenine katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri törenine katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten yapabilecek olan Gazze'deki katliama engel olmuyor. Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Mimariden edebiyata sahip olduğu zenginlik üzerine titreyen ülkeler görüyoruz.
Batı karşısında mahcup kendi toplumuna karşı mağrur kişilerden milli duruş beklemiyoruz.
Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse, sebeplerini çok iyi düşünmek, ideolojik dayanışmanın ülkemize maliyetini tartışmak zorundayız. İdeolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmeliyiz.
Kuşatıcı ve özgür bir yaklaşımla hedeflerimize varacağız.
Gerçekten yapabilecek olan Gazze'deki katliama engel olmuyor.
Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici.
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