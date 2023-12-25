https://sputniknews.com.tr/20231225/gazzeyi-taniyacaklarini-soylemisti-ispanya-abd-onculugundeki-kizildeniz-koalisyonuna-katilmayacak-1078899266.html

'Filistin'i tanıyabiliriz' demişti: İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

'Filistin'i tanıyabiliriz' demişti: İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T10:02+0300

2023-12-25T10:02+0300

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israil- filistin çatışması

husi

yemen

abd

nato

ispanya

israil

israil-filistin

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Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken, İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü, koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi.İspanya’nın koalisyona katılmama kararında iç politika etkiliİspanya’da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve ABD dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.Husiler, İspanya’nın kararından memnunHusiler tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İspanya'nın deniz seyrüseferi konusunda ABD ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz" denildi.Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/japon-gemileri-kizildenizdeki-saldirilar-sonrasi-rota-degistiriyor-1078894351.html

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