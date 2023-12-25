https://sputniknews.com.tr/20231225/japon-gemileri-kizildenizdeki-saldirilar-sonrasi-rota-degistiriyor-1078894351.html

Japon gemileri, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rota değiştiriyor

Japon gemileri, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rota değiştiriyor

Japonya'da denizcilik firmaları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den son dönem ticari gemilere yönelik artırdığı saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T08:35+0300

2023-12-25T08:35+0300

2023-12-25T08:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

doğu akdeniz

yemen

husiler

abd

kızıldeniz

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Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, ‘Nippon Yusen’ ile ‘Mitsui OSK Lines’ firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide ‘tedarik zinciri krizine’ sebep olabileceği endişelerini artırıyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231223/husilere-karsi-abd-onculugundeki-deniz-gucu-koalisyonuna-katilimlarla-ilgili-belirsizlik-suruyor-1078857951.html

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