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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/japon-gemileri-kizildenizdeki-saldirilar-sonrasi-rota-degistiriyor-1078894351.html
Japon gemileri, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rota değiştiriyor
Japon gemileri, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rota değiştiriyor
Japonya'da denizcilik firmaları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den son dönem ticari gemilere yönelik artırdığı saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T08:35+0300
2023-12-25T08:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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doğu akdeniz
yemen
husiler
abd
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Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, ‘Nippon Yusen’ ile ‘Mitsui OSK Lines’ firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide ‘tedarik zinciri krizine’ sebep olabileceği endişelerini artırıyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/husilere-karsi-abd-onculugundeki-deniz-gucu-koalisyonuna-katilimlarla-ilgili-belirsizlik-suruyor-1078857951.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, yemen, husiler, abd, kızıldeniz
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, yemen, husiler, abd, kızıldeniz

Japon gemileri, Kızıldeniz'deki saldırılar sonrası rota değiştiriyor

08:35 25.12.2023
© AFP 2023 / -Yemen Husi Kızıldeniz gemi
Yemen Husi Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / -
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Japonya'da denizcilik firmaları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den son dönem ticari gemilere yönelik artırdığı saldırılar sonrası rotalarını değiştiriyor.
Yemen'deki Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.
Japonya'da devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, ‘Nippon Yusen’ ile ‘Mitsui OSK Lines’ firmaları Avrupa çıkışlı ve varışlı nakliyat gemilerinin rotasını değiştirdi.
Rota değişikliğinin, "Husilerin, İsrail ile bağlantılı nakliyeleri hedef alabileceği ihtimaliyle" yapıldığı ve gemilerin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildiği aktarıldı.
Ulusal basında, Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ve Ocean Network Express firmalarının da Husi saldırıları sebebiyle gemi nakliye rotalarını değiştirdiği bildirildi.
Yeni rotaların, teslimat gecikmeleri ve taşıma maliyetlerine yol açacak olması, küresel ekonomide ‘tedarik zinciri krizine’ sebep olabileceği endişelerini artırıyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.
Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.
Husi güçleri, Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Husilere karşı ABD öncülüğündeki deniz gücü koalisyonuna katılımlarla ilgili belirsizlik sürüyor
23 Aralık, 19:41
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