https://sputniknews.com.tr/20231218/abd-savunma-bakani-ile-genelkurmay-baskani-israilde-1078575648.html

ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İsrail’de

ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İsrail’de

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret ettiği açıklandı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T14:21+0300

2023-12-18T14:21+0300

2023-12-18T14:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

abd

pentagon

lloyd austin

benyamin netanyahu

filistin

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078575490_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0c46bf15df6b6ee82569b606267b8e64.jpg

İsrail devlet televizyonunun (KAN) aktardığına göre, ABD Genelkurmay Başkanı Brown ve onun ardından Savunma Bakanı Austin'i taşıyan uçak İsrail'e indi.ABD'li iki yetkilinin, Gazze'deki savaşla ilgili gündemdeki konuları ele almak ve Orta Doğu'daki bölgesel sorunları tartışmak üzere İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Ortadoğu gezisinde aynı zamanda Bahreyn ve Hamas ile anlaşılan insani ara müzakerelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Katarlı yetkililerle görüşeceği de biliniyor.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, Austin'in, Katar'daki görüşmelerde, ABD'nin iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığına olan bağlılığını yeniden teyit edeceğini vurgulamış, Austin'in, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırma çabalarına ‘şükranlarını ifade etmek için’ Katar Emiri ve Savunma Bakanı ile görüşeceği bilgisini paylaşmıştı.Pentagon Sözcüsü Ryder, Bakan Austin'in İsrail ziyaretinde ise ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin ‘terörizme karşı savunma hakkına kalıcı desteğinin altını çizmek için’ Başbakan Benyamin Netenyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.Ryder, Austin'in görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sırasında ‘sivil güvenliğin dikkate alınmasının önemini ve insani yardım dağıtımını artırmaya yönelik kritik ihtiyacı’ da hatırlatacağını ifade etti.Sözcü Ryder, ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles ‘CQ’ Brown'ın da Bakan Austin'in İsrail'deki temaslarına eşlik edeceğini, bunun Brown'ın Genelkurmay Başkanı olarak Ortadoğu’ya yapacağı ilk gezi olacağını kaydetti.İsrail'in Gazze'deki sivilleri hesaba katma konusunda ‘adımlar attığını’ savunduPat Ryder, soru üzerine, ABD'nin, İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılar hakkında ön bilgilendirme ve sivilleri hesaba katma konusunda ‘adımlar attığını’ gördüğünü iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/abd-rusya-nedeniyle-izole-edilmeye-baslandi-1078562706.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, abd, pentagon, lloyd austin, benyamin netanyahu, filistin, gazze, gazze şeridi