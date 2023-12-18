https://sputniknews.com.tr/20231218/abd-rusya-nedeniyle-izole-edilmeye-baslandi-1078562706.html

‘ABD, Rusya nedeniyle izole edilmeye başlandı’

‘ABD, Rusya nedeniyle izole edilmeye başlandı’

ABD’nin Pittsburgh Üniversitesi Uluslararası İnsan Hakları Profesörü Daniel ‘Dan’ Kovalik, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Gazze Şeridi’de... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T10:08+0300

2023-12-18T10:08+0300

2023-12-18T10:08+0300

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Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, ABD’nin Ukrayna ile ilgili tutumunun sonuçlarını değerlendiren Dan Kovalik, “ABD'nin bu politikası nedeniyle izole olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun başlamasından sonra ABD'nin dünyadaki etkisi önemli ölçüde azaldı. Rusya'nın etkisinin ise aksine yalnızca arttığını düşünüyorum” dedi.Washington'un izolasyonunun kanıtı olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılmasına ilişkin oylamasının sonuçlarını gösteren ABD’li Uluslararası İnsan Hakları Profesörü Kovalik, Rusya’nın da içerisinde olduğu tarafların ateşkes çağrısına yalnızca ABD'nin karşı çıktığını hatırlattı.Uzman, Washington’un Ukrayna ve Gazze’de ateşkesi göz ardı eden eylemleri sonrası Ortadoğu ülkelerinin ABD’ye saygı duymayı bıraktığını ve geleceklerini Rusya ve Çin'e bağladıklarını vurgularken, Rusya'nın dünya nüfusunun çoğunluğunun yoğunlaştığı ülkeler tarafından desteklendiğini belirtti.ABD’yi yönetenlerin zihinsel yeteneklerine vurguAynı zamanda Washington'un sözde müttefiklerinin bile aslında ABD politikasını onaylamadığından emin olduğunu dile getiren Kovalik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘ABD, Ukrayna’nın yenilgisi nedeniyle Rusya ile müzakerelere başlamak istiyor'Dialogue Works programına verdiği demecinde Ukrayna’daki son durumu da değerlendiren Kovalik, Kiev rejiminin karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatırken, ABD'nin Ukrayna'nın başarı şansının olmaması nedeniyle Rusya ile müzakerelere başlamayı planladığını söyledi.Washington’un Amerikan askerleri ve ordunun sahip olduğu kaynaklarının dünyanın dört bir yanına dağılmış olmasından endişe duyduğuna dikkat çeken uzman, ayrıca ABD'nin doğrudan çatışmadaki ‘olası yenilgi’ nedeniyle müzakere masasına oturmak istediğini de sözlerine ekledi.“Mart 2022'de Rusya ile bir anlaşma yapmak mümkündü, ancak ABD bunu veto etti” diye hatırlatan Kovalik, savaş alanındaki mevcut durumum Ukrayna'nın ‘her halükarda kaybedeceğini’ gösterdiğinin altını çizdi.

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ukrayna, israil, israil-filistin, abd, joe biden, antony blinken, vladimir putin, sergey lavrov, gazze şeridi