https://sputniknews.com.tr/20231012/cin-basini-abdli-savunma-sirketleri-israil-filistin-catismalarindan-karli-cikabilir-1076268804.html

Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir

Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en çok okunan gazetelerinden Global Times, ABD’nin savunma şirketlerinin İsrail-Filistin çatışmasından büyük kar elde edebileceklerini... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T12:58+0300

2023-10-12T12:58+0300

2023-10-12T12:58+0300

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northrop grumman corp

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Bölgedeki çatışmaların şiddetlenerek sürdüğüne dikkat çektiği yazısında, “Eğer herhangi bir grubun çatışmadan faydalanacak ve şiddetten kar elde edecekler varsa, bu muhtemelen ABD’li savunma sanayi şirketleri olacaktır” ifadelerine yer veren Global Times, ABD’nin, dünyanın herhangi bir yerinde askeri bir çatışma ya da bölgesel gerginlik olduğunda her zaman bir yol bulabildiğini, gerilimleri Amerikalı silah satıcılarının zenginleşmesi için ‘altın bir fırsata’ dönüştürebildiğini ekledi.Yayın, Amerikalı silah üreticileri Lockheed Martin ve Northrop Grumman'ın hisselerinin değerindeki artışa dikkat çekerek, Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte bu şirketlerin hisselerinin de önemli ölçüde arttığını aktardı.İsrail-Filistin çatışmasında olduğun gibi diğer tüm küresel çatışmalar sırasında ABD'nin tepkisinin barışı teşvik etmek değil, her zaman şiddeti tırmandırmak olduğunu yazan Global Times, “Sebebi tiksindirici karlar elde etmek için çatışmayı istismar edebilen az sayıdaki ülkeden bir olan ABD’nin savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmasının ardından yüzde 8, diğer savunma şirketi Northrop Grumman'ın hisseleri ise yüzde 11 artış gösterdi” diye özetledi.Çin gazetesi, ABD merkezli savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics ve Northrop Grumman'ın Ukrayna'ya büyük miktarda askeri teçhizat satmakla kalmayıp, ürünlerini stoklarını Ukrayna için boşaltan diğer Avrupa ülkelerine satma fırsatını da kullandığını hatırlattı.Bu şirketlerin ayrıca ABD hükümetinden daha fazla sözleşme ve fon aldıklarını kaydeden Global Times, makalesini, “Küresel çatışmalarla kar elde etmeyi sürdüren ABD, Tayvan yönetimine de silah satarak Tayvan Boğazı'nda gerginlik yaratmaya devam ediyor” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html

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abd, savunma sanayi, lockheed martin, northrop grumman corp, boeing, ukrayna krizi, israil-filistin, tayvan, çin halk cumhuriyeti