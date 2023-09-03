https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev Batı'dan 100 milyar dolarlık yardım aldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev Batı'dan 100 milyar dolarlık yardım aldı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev’in Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 100 milyar dolarlık yardım aldığını belirtti. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T20:38+0300
2023-09-03T20:38+0300
2023-09-03T20:38+0300
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aleksey reznikov
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ukrinform ajansına verdiği demeçte Kiev’in geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yana Batılı ortaklardan 100 milyar dolarlık yardım aldığını söyledi.Reznikov, “Bugün tüm yardım paketlerini hesaplayıp değerlendirirsek, (Ukrayna) çeşitli türde silah ve teçhizat, mermi, top mermisi parası olarak sanırım 100 milyar dolara yakın bir yardım aldı” diye konuştu.Kiev’e sadece ABD’den 50 milyar doların üzerinde para geldiğine, tutarın ‘artık 60’a yaklaştığına’ dikkat çeken bakan, silah ve askeri teçhizat alımı için ‘devlet bütçesinden de para harcandığını’, ancak devlet fonlarının birçoğunun Ukraynalı askerlerin parasal ödeneklerine ve tazminat ödemelerine gittiğini vurguladı.Reznikov, “Bu nedenle eğer bütçe fonlarının kullanımının etkinliğini hesaplayacak olursak, orduda sağladığımız şeyleri ucuza sağlamış olduk. Çünkü bunu başka fonlarla, başka ülkelerin fonlarıyla yaptık” ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev Batı'dan 100 milyar dolarlık yardım aldı
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev’in Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 100 milyar dolarlık yardım aldığını belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ukrinform ajansına verdiği demeçte Kiev’in geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yana Batılı ortaklardan 100 milyar dolarlık yardım aldığını söyledi.
Reznikov, “Bugün tüm yardım paketlerini hesaplayıp değerlendirirsek, (Ukrayna) çeşitli türde silah ve teçhizat, mermi, top mermisi parası olarak sanırım 100 milyar dolara yakın bir yardım aldı” diye konuştu.
Kiev’e sadece ABD’den 50 milyar doların üzerinde para geldiğine, tutarın ‘artık 60’a yaklaştığına’ dikkat çeken bakan, silah ve askeri teçhizat alımı için ‘devlet bütçesinden de para harcandığını’, ancak devlet fonlarının birçoğunun Ukraynalı askerlerin parasal ödeneklerine ve tazminat ödemelerine gittiğini vurguladı.
Reznikov, “Bu nedenle eğer bütçe fonlarının kullanımının etkinliğini hesaplayacak olursak, orduda sağladığımız şeyleri ucuza sağlamış olduk. Çünkü bunu başka fonlarla, başka ülkelerin fonlarıyla yaptık” ifadelerini kullandı.