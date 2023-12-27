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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/israilde-hukumet-krizi-netanyahu-savunma-bakani-ile-mossad-baskaninin-gorusmesini-engelliyor-1079031287.html
İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'
İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'
İsrail basınında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:54+0300
2023-12-27T11:54+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netahyahu
yoav gallant
david barnea
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil savunma bakanı
mossad
israil-filistin
israil
filistin
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İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberinde, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engellediği belirtildi. Gallant'ın Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptığı ancak Başbakanlık tarafından, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini ilettiği dile getirildi.Televizyon kanalının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Netanyahu'nun Gallant'ın üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle görüşmesini engellemediği ancak Başbakan'ın olmadığı toplantılara Barnea'yı dahil etmesini istemediğini ifade edildi.Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Başkanı'nı kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil" ifadesi kullanıldı.Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail basınında bu hadise Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini şeklinde yorumlandı..İsrail basınında konuyla ilgili bir diğer iddia da Gallant'ın Barnea'ya, rehine serbest bırakma anlaşmasını görüşmek üzere Paris'e yaptığı gizli bir seyahatten döndükten hemen sonra, Başbakanı bilgilendirmeden önce gelip kendisini bilgilendirmesini emretmesi üzerine Netanyahu'nun öfkelenmesi oldu.Barnea geçen ay Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ve İsrailli kadın ile çocuklardan oluşan 105 sivil rehinenin serbest bırakılmasını sağlayan geçici ateşkes anlaşmasında büyük rol oynamıştı. Gazze'de 7 Ekim'de kaçırılan ve hepsi hayatta olmayan 129 rehinenin hala tutulduğuna inanılırken son günlerde yeni bir anlaşmaya varılması için görüşmeler hız kazanmış durumda.Gallant'ın ofisi söz konusu iddialara yanıt vermedi.Gallant ve Netanyahu devam eden savaşta birlikte hareket ettiklerini kamuoyuna açıklamış olsalar da İsrail basınında bu hadise "Aralarındaki ilişkideki çatlaklar birkaç kez kendini gösterdi" şeklinde yorumlandı.İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gallant'ın savaşın başında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir harekât başlatması için yoğun baskı yaptığı ancak Netanyahu'nun bu fikre karşı çıktığı ve nihayetinde engellediği hususu oldu. Birkaç hafta önce ikili Tel Aviv'de aynı binada dakikalar arayla ayrı basın toplantıları düzenlediği de yer alan haberler arasındaydı.Netanyahu'nun o toplantıda yaptığı açıklama İsrail basınında taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğu şeklinde yorumlanırken, Netanyahu, "Savunma Bakanına bu akşam ortak bir basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. O da kendi kararını verdi" şeklinde yanıt vermişti. Gallant'ın ofisi ise o dönemde "Bazen birlikte bazen de ayrı ayrı basın toplantıları düzenliyoruz" şeklinde yanıt vermişti.Netanyahu bu yılın başlarında, Savunma Bakanı'nın hükümetin tartışmalı yargı revizyonu yasasını geçirmek için acele etmesini kamuoyu önünde onaylamadığını ifade etmesinin ardından Gallant'ı kovmuştu. Kovulma, daha önce benzeri görülmemiş kitlesel protestolar ve kargaşa da dahil olmak üzere halk arasında bir kargaşaya yol açmıştı. Fakat Gallant görevinden alınmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/netanyahu-savasi-onumuzdeki-gunlerde-derinlestirerek-surdurecegiz-1078933515.html
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benyamin netahyahu, yoav gallant, david barnea, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil savunma bakanı, mossad, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, hamas, lübnan
benyamin netahyahu, yoav gallant, david barnea, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil savunma bakanı, mossad, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, hamas, lübnan

İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'

11:54 27.12.2023
© AA / Avi Ohayon (GPO) / Handoutİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA / Avi Ohayon (GPO) / Handout
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İsrail basınında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği öne sürüldü.
İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberinde, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engellediği belirtildi. Gallant'ın Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptığı ancak Başbakanlık tarafından, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini ilettiği dile getirildi.
Televizyon kanalının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Netanyahu'nun Gallant'ın üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle görüşmesini engellemediği ancak Başbakan'ın olmadığı toplantılara Barnea'yı dahil etmesini istemediğini ifade edildi.
Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Başkanı'nı kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil" ifadesi kullanıldı.
Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail basınında bu hadise Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini şeklinde yorumlandı..
İsrail basınında konuyla ilgili bir diğer iddia da Gallant'ın Barnea'ya, rehine serbest bırakma anlaşmasını görüşmek üzere Paris'e yaptığı gizli bir seyahatten döndükten hemen sonra, Başbakanı bilgilendirmeden önce gelip kendisini bilgilendirmesini emretmesi üzerine Netanyahu'nun öfkelenmesi oldu.
Barnea geçen ay Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ve İsrailli kadın ile çocuklardan oluşan 105 sivil rehinenin serbest bırakılmasını sağlayan geçici ateşkes anlaşmasında büyük rol oynamıştı. Gazze'de 7 Ekim'de kaçırılan ve hepsi hayatta olmayan 129 rehinenin hala tutulduğuna inanılırken son günlerde yeni bir anlaşmaya varılması için görüşmeler hız kazanmış durumda.
Gallant'ın ofisi söz konusu iddialara yanıt vermedi.
Gallant ve Netanyahu devam eden savaşta birlikte hareket ettiklerini kamuoyuna açıklamış olsalar da İsrail basınında bu hadise "Aralarındaki ilişkideki çatlaklar birkaç kez kendini gösterdi" şeklinde yorumlandı.
İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gallant'ın savaşın başında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir harekât başlatması için yoğun baskı yaptığı ancak Netanyahu'nun bu fikre karşı çıktığı ve nihayetinde engellediği hususu oldu. Birkaç hafta önce ikili Tel Aviv'de aynı binada dakikalar arayla ayrı basın toplantıları düzenlediği de yer alan haberler arasındaydı.
Netanyahu'nun o toplantıda yaptığı açıklama İsrail basınında taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğu şeklinde yorumlanırken, Netanyahu, "Savunma Bakanına bu akşam ortak bir basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. O da kendi kararını verdi" şeklinde yanıt vermişti. Gallant'ın ofisi ise o dönemde "Bazen birlikte bazen de ayrı ayrı basın toplantıları düzenliyoruz" şeklinde yanıt vermişti.
Netanyahu bu yılın başlarında, Savunma Bakanı'nın hükümetin tartışmalı yargı revizyonu yasasını geçirmek için acele etmesini kamuoyu önünde onaylamadığını ifade etmesinin ardından Gallant'ı kovmuştu. Kovulma, daha önce benzeri görülmemiş kitlesel protestolar ve kargaşa da dahil olmak üzere halk arasında bir kargaşaya yol açmıştı. Fakat Gallant görevinden alınmamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz
25 Aralık, 19:31
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