https://sputniknews.com.tr/20231227/israilde-hukumet-krizi-netanyahu-savunma-bakani-ile-mossad-baskaninin-gorusmesini-engelliyor-1079031287.html

İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'

İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'

İsrail basınında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:54+0300

2023-12-27T11:54+0300

2023-12-27T11:54+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netahyahu

yoav gallant

david barnea

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil savunma bakanı

mossad

israil-filistin

israil

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/14/1076537375_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_f255a6c5b3a922cf851aa7afd59d01f7.jpg

İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberinde, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engellediği belirtildi. Gallant'ın Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptığı ancak Başbakanlık tarafından, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini ilettiği dile getirildi.Televizyon kanalının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Netanyahu'nun Gallant'ın üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle görüşmesini engellemediği ancak Başbakan'ın olmadığı toplantılara Barnea'yı dahil etmesini istemediğini ifade edildi.Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Başkanı'nı kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil" ifadesi kullanıldı.Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail basınında bu hadise Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini şeklinde yorumlandı..İsrail basınında konuyla ilgili bir diğer iddia da Gallant'ın Barnea'ya, rehine serbest bırakma anlaşmasını görüşmek üzere Paris'e yaptığı gizli bir seyahatten döndükten hemen sonra, Başbakanı bilgilendirmeden önce gelip kendisini bilgilendirmesini emretmesi üzerine Netanyahu'nun öfkelenmesi oldu.Barnea geçen ay Katar'ın arabuluculuğunda yapılan ve İsrailli kadın ile çocuklardan oluşan 105 sivil rehinenin serbest bırakılmasını sağlayan geçici ateşkes anlaşmasında büyük rol oynamıştı. Gazze'de 7 Ekim'de kaçırılan ve hepsi hayatta olmayan 129 rehinenin hala tutulduğuna inanılırken son günlerde yeni bir anlaşmaya varılması için görüşmeler hız kazanmış durumda.Gallant'ın ofisi söz konusu iddialara yanıt vermedi.Gallant ve Netanyahu devam eden savaşta birlikte hareket ettiklerini kamuoyuna açıklamış olsalar da İsrail basınında bu hadise "Aralarındaki ilişkideki çatlaklar birkaç kez kendini gösterdi" şeklinde yorumlandı.İsrail basınında yer alan bir diğer iddia ise Gallant'ın savaşın başında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'da Hizbullah'a karşı büyük bir harekât başlatması için yoğun baskı yaptığı ancak Netanyahu'nun bu fikre karşı çıktığı ve nihayetinde engellediği hususu oldu. Birkaç hafta önce ikili Tel Aviv'de aynı binada dakikalar arayla ayrı basın toplantıları düzenlediği de yer alan haberler arasındaydı.Netanyahu'nun o toplantıda yaptığı açıklama İsrail basınında taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğu şeklinde yorumlanırken, Netanyahu, "Savunma Bakanına bu akşam ortak bir basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. O da kendi kararını verdi" şeklinde yanıt vermişti. Gallant'ın ofisi ise o dönemde "Bazen birlikte bazen de ayrı ayrı basın toplantıları düzenliyoruz" şeklinde yanıt vermişti.Netanyahu bu yılın başlarında, Savunma Bakanı'nın hükümetin tartışmalı yargı revizyonu yasasını geçirmek için acele etmesini kamuoyu önünde onaylamadığını ifade etmesinin ardından Gallant'ı kovmuştu. Kovulma, daha önce benzeri görülmemiş kitlesel protestolar ve kargaşa da dahil olmak üzere halk arasında bir kargaşaya yol açmıştı. Fakat Gallant görevinden alınmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231225/netanyahu-savasi-onumuzdeki-gunlerde-derinlestirerek-surdurecegiz-1078933515.html

israil

filistin

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netahyahu, yoav gallant, david barnea, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil savunma bakanı, mossad, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, hamas, lübnan