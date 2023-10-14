https://sputniknews.com.tr/20231014/israil-ordusu-bir-sonraki-adimi-hazirliyoruz-1076327516.html

İsrail ordusu: Bir sonraki adımı hazırlıyoruz

İsrail ordusu: Bir sonraki adımı hazırlıyoruz

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılara devam edeceğini açıkladı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yönelik yoğun saldırılar düzenlemeye devam etme niyetinde olduğunu ve yerleşim bölgesindeki operasyonlar çerçevesinde bir sonraki adımın hazırlanmakta olduğunu söyledi.Sözcü Hagari, televziyon kanalında yaptığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Hagari ayrıca, Gazze'de yaşanların çağrılarına kulak vererek bölgeyi terk ettiklerini belirtti. Buna ek olarak tahliye yolları ve güzergahlar ile ilgili broşürler dağıtmaya da devam ettiklerini belirten General, Lübnan'dan gelecek herhangi bir saldırıya da güçlü bir şekilde karşılık vereceklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/israil-duyurdu-gazzelilere-saat-1000-ile-1600-arasinda-guvenli-gecis-izni-verildi--1076326732.html

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