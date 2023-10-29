https://sputniknews.com.tr/20231029/disisleri-bakanligindan-israilli-yetkililerin-cumhurbaskani-erdogana-iliskin-ifadelerine-yanit-1076835618.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yanıt

Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T11:53+0300

2023-10-29T11:53+0300

2023-10-29T11:53+0300

dışişleri bakanlığı

türkiye

israil-filistin

israil

recep tayyip erdoğan

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Dışişleri Bakanlığı İsrailli bazı yetkililerin açıklamaları hakkında yazılı bildirimde bulundu."İsrailli bir takım yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı.Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler'i (BM), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının, içine düştükleri aczin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

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dışişleri bakanlığı, israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan