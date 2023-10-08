https://sputniknews.com.tr/20231008/erdogan-kudus-gerilimin-sembolu-oldu-1076145424.html
Erdoğan: Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor
Erdoğan: Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor" dedi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T17:35+0300
2023-10-08T17:35+0300
2023-10-08T17:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılış töreninde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye
Erdoğan: Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor
17:35 08.10.2023 (güncellendi: 17:59 08.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İlk günden itibaren bizzat takip ettiğimiz sıkıntıların çözümünde güçlü irade gösterdik.
İnsanların kutsallarına saldıranları anlamamız mümkün değil.
Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelmesi ancak İsrail Filistin meselesinin çözümü ile mümkün. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır.
Kudüs gerilimin sembolü oldu
Türkiye olarak tepkimizi her fırsatta dile getirdik
Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmeli.
Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür
Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitliyor.