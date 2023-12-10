https://sputniknews.com.tr/20231210/netanyahudan-abdye-veto-ve-muhimmat-tesekkuru-1078274487.html

Netanyahu’dan ABD’ye 'veto ve mühimmat' teşekkürü

Netanyahu’dan ABD’ye 'veto ve mühimmat' teşekkürü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’ndeki ateşkes tasarısını veto eden ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların devamı için İsrail’e 'önemli... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T16:38+0300

2023-12-10T16:38+0300

2023-12-10T16:38+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

abd

ateşkes

joe biden

bm

birleşmiş milletler (bm)

gazze

filistin

israil-filistin sorunu

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İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan en büyük destekçisi ABD’ye teşekkür geldi. Netanyahu, Gazze’deki saldırıların devamı için 'önemli miktarda mühimmat' sağladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nde 'Gazze Şeridi’nde ateşkes' tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Biden’a teşekkür etti.İsrail ordusu, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Biden, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak dün İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231210/israil-savas-ucaklari-gazze-seridinde-su-boru-hatlarini-bombaladi-1078269201.html

gazze

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benyamin netanyahu, abd, ateşkes, joe biden, bm, birleşmiş milletler (bm), gazze, filistin, israil-filistin sorunu