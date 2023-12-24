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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/kassam-tugaylari-gazzenin-kuzey-ve-orta-kesiminde-cok-sayida-israil-askerini-oldurduk-1078882382.html
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T19:41+0300
2023-12-24T19:41+0300
israil- filistin çatışması
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Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.'Yasin-105' roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki 'Merkava' tankının vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 askerinin öldürüldüğü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231224/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukraynada-stratejik-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078880684.html
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izzettin el kassam tugayları, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, filistin
izzettin el kassam tugayları, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, filistin

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük

19:41 24.12.2023
© AA / Ali JadallahHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, Burc Filistin merkezi ve çevresinde binalar yıkıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e Aksa Tufanı isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu. Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, Burc Filistin merkezi ve çevresinde binalar yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Ali Jadallah
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.
Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.
'Yasin-105' roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki 'Merkava' tankının vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 askerinin öldürüldüğü duyurmuştu.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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