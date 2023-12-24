https://sputniknews.com.tr/20231224/kassam-tugaylari-gazzenin-kuzey-ve-orta-kesiminde-cok-sayida-israil-askerini-oldurduk-1078882382.html

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T19:41+0300

2023-12-24T19:41+0300

2023-12-24T19:41+0300

israil- filistin çatışması

izzettin el kassam tugayları

gazze

israil

israil-filistin

israil ordusu

hamas

filistin

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Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.Aynı bölgeye giren İsrail piyade gücüne karşı anti-personel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada 6 İsrail askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan El-Kasasıb Mahallesi'nde biri binbaşı 3 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi.'Yasin-105' roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki 'Merkava' tankının vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 askerinin öldürüldüğü duyurmuştu.

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izzettin el kassam tugayları, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, filistin