https://sputniknews.com.tr/20231224/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukraynada-stratejik-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078880684.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi

ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, karşı taarruz sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mağlup edildiğini, savaş alanındaki... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T19:15+0300

2023-12-24T19:15+0300

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Ukrayna çatışmasında Rusya’nın stratejik inisiyatifi ele geçirdiğini ifade etti. Ritter, “Şu anda geldiğimiz noktaya bakalım, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik bir yenilgiye uğradı, inisiyatif ise Rusya'ya geçti” diye konuştu.ABD’li eski istihbarat subayı, Kiev’in kayda değer bir başarı elde edemediğine, aynı zamanda Batılı müttefiklerin gönderdiği yüz milyar doların üzerinde harcama yaptığına dikkat çekti.Ritter, “Ukrayna'nın şu anda hiçbir kaynağı yok, cephaneleri ve insanları tükeniyor, bu nedenle savunmaya geçmek zorunda kalıyorlar, ancak bunun için gerekli fonlara bile sahip değiller” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna’nın karşı taarruzunda uğradığı kayıplara ilişkin güncel bilgileri paylaştığı son açıklamasında, “Karşı taarruzdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullanmıştı.

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