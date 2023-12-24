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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukraynada-stratejik-inisiyatifi-ele-gecirdi-1078880684.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, karşı taarruz sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mağlup edildiğini, savaş alanındaki... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T19:15+0300
2023-12-24T19:15+0300
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Ukrayna çatışmasında Rusya’nın stratejik inisiyatifi ele geçirdiğini ifade etti. Ritter, “Şu anda geldiğimiz noktaya bakalım, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik bir yenilgiye uğradı, inisiyatif ise Rusya'ya geçti” diye konuştu.ABD’li eski istihbarat subayı, Kiev’in kayda değer bir başarı elde edemediğine, aynı zamanda Batılı müttefiklerin gönderdiği yüz milyar doların üzerinde harcama yaptığına dikkat çekti.Ritter, “Ukrayna'nın şu anda hiçbir kaynağı yok, cephaneleri ve insanları tükeniyor, bu nedenle savunmaya geçmek zorunda kalıyorlar, ancak bunun için gerekli fonlara bile sahip değiller” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna’nın karşı taarruzunda uğradığı kayıplara ilişkin güncel bilgileri paylaştığı son açıklamasında, “Karşı taarruzdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/netanyahu-savas-bize-agir-bedeller-odetiyor-ama-devam-etmekten-baska-secenegimiz-yok-1078878346.html
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi

19:15 24.12.2023
© AFP 2023 / Станислав КрасильниковRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / Станислав Красильников
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, karşı taarruz sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mağlup edildiğini, savaş alanındaki inisiyatifin ise Rusya'nın eline geçtiğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde Ukrayna çatışmasında Rusya’nın stratejik inisiyatifi ele geçirdiğini ifade etti. Ritter, “Şu anda geldiğimiz noktaya bakalım, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik bir yenilgiye uğradı, inisiyatif ise Rusya'ya geçti” diye konuştu.
ABD’li eski istihbarat subayı, Kiev’in kayda değer bir başarı elde edemediğine, aynı zamanda Batılı müttefiklerin gönderdiği yüz milyar doların üzerinde harcama yaptığına dikkat çekti.
Ritter, “Ukrayna'nın şu anda hiçbir kaynağı yok, cephaneleri ve insanları tükeniyor, bu nedenle savunmaya geçmek zorunda kalıyorlar, ancak bunun için gerekli fonlara bile sahip değiller” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu haziran ayından bu yana Rus güçlerine karşı Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna’nın karşı taarruzunda uğradığı kayıplara ilişkin güncel bilgileri paylaştığı son açıklamasında, “Karşı taarruzdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullanmıştı.
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