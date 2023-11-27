https://sputniknews.com.tr/20231127/zaharova-israilin-sam-havalimanina-yonelik-son-saldirisi-bolge-icin-tehlikeli-sonuclara-gebe-1077835595.html

Zaharova: İsrail'in Şam Havalimanı'na yönelik son saldırısı bölge için tehlikeli sonuçlara gebe

Zaharova: İsrail'in Şam Havalimanı'na yönelik son saldırısı bölge için tehlikeli sonuçlara gebe

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlediği saldırıların bölge için... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T17:22+0300

2023-11-27T17:22+0300

2023-11-27T17:22+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

ortadoğu

suriye

suriye hükümeti

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, 12 Ekim'de düzenlenen bir önceki hava saldırısının ardından çok kısa süre önce çalışmaya başlayan Şam Uluslararası Havalimanı'nın yeniden belirsiz bir süre için uçuşlara kapatıldığına dikkat çekti.Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları, bu ülkenin egemenliğinin ve temel uluslararası hukuk normlarının ağır bir ihlali olarak gördüklerini belirten Zaharova, Suriye için önem taşıyan bu altyapı tesisine yönelik provokatif saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.İsrail'in kötü niyetli eylemlerinin, özellikle Filistin-İsrail çatışmasının yaşandığı bölgedeki durumun keskin bir şekilde kötüye gitmesi ve bunun sonucunda bölgesel gerilimin artması bağlamında, son derece tehlikeli sonuçlara gebe olduğunun altını çizen Zaharova, masum insanların hayatlarını tehlikeye sokan sorumsuz eylemlere son verilmesi çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231126/israil-sam-uluslararasi-havalimanina-hava-saldirisi-duzenledi-1077801006.html

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israil, israil-filistin, ortadoğu, suriye, suriye hükümeti, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova