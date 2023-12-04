https://sputniknews.com.tr/20231204/erdogan-israilin-katliami-hizlandi-1078050581.html
Erdoğan: Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı
Erdoğan: Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in katliamı hızlandı. Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı" dedi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T11:52+0300
2023-12-04T11:52+0300
2023-12-04T12:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
gazze
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılıyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, gazze
recep tayyip erdoğan, gazze
Erdoğan: Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı
11:52 04.12.2023 (güncellendi: 12:01 04.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in katliamı hızlandı. Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İsrail'in katliamı hızlandı.
Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır.
"Gazze'de şehit edilen her 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor. Kendilerinden haber alınamayan Gazzeli sayısı, 6 bin 500'ü geçti