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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/suriye-devlet-baskani-esad-israil-somurgeciligin-mesru-cocugudur-1078614632.html
Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur
Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur
Suriye Devlet Başkanı Esad Hamas'ın Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T17:33+0300
2023-12-19T17:33+0300
israil- filistin çatışması
beşar esad
suriye
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hamas
israil
abd
direniş
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yaptığı açıklamada, bugün yaşanan savaşın bir hakikat savaşı olduğunu ve Filistin'de yaşananların Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı saldırının bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırı olduğunu ve İsrail'in sömürgeciliğin meşru çocuğu olduğunu ifade etti. Esad konuşmasında bu saldırıların bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırılar olduğunu vurguladı.Esad, Baas Partisi Merkez Komite toplantısında yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:Esad konuşmasında, "Direniş, gerçekleri ve mahkumlara yapılan etik olmayan muameleyi yayımlayarak Siyonist anlatının kontrolünü kırmayı başardı" dedi.Konuşmasına devam eden Esad şunları dile getirdi:Esad konuşmasında bu Hamas'ın zaferinin medeniyetin bir zafer olduğunun olduğunun altını çizerek konuşmasında, "En önemli karşılaştırma ahlaki karşılaştırmadır. Siyonistlerin, ordu ve yerleşimcilerin, Filistinli esirlere, yaşlı ve genç, sivil ve asker, çocuk, yaşlı, erkek, kadın, fark etmez, nasıl acımasız bir şekilde davrandıklarını, Filistinlilerin Siyonist esirlere ahlaki muamelesiyle karşılaştırıldığında, bu muamelenin dehşete düşürdüğünü görüyoruz. İsrail kurumları, Siyonist mahkumların tepkilerini gizlemek için çeşitli yollar denediler ancak başaramadılar. Bu karşılaştırma zor değil, imkansız bir karşılaştırmadır ve birinci tarafın, Siyonistlerin bir halk olmadığını veya hayali, yalancı ve sahte bir halk olduğunu ve diğer tarafın gerçek, gerçek taraf olduğunu kanıtlamaktadır" sözlerine yer verdi.Suriye Devlet Başkanı Esad, direnişin bugün tüm Arap ülkelerini savunduğunu ve Filistin savaşının, teknolojinin silahlardan daha önemli olduğunu, doktrinin terörizm ve suçun acımasızlığından daha zor olduğunu, saldırının en iyi savunma aracı olduğunu ve zorla alınanın ancak zorla geri alınabileceğini kanıtladığını vurgulayarak düşmana boyun eğmenin bir seçenek değil, intihar olduğunu vurguladı."Filistin'de yaşananlar Siyonist söylemin küresel hakimiyetini kırdı. meselelere bağlı kalmak vatanları korur ve Filistin halkı davasına bağlı kalmayı başardı" diyen Esad konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html
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beşar esad, suriye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, abd, direniş
beşar esad, suriye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, abd, direniş

Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur

17:33 19.12.2023
© AP PhotoSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo
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Suriye Devlet Başkanı Esad Hamas'ın Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı saldırının bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırı olduğunu ve İsrail'in sömürgeciliğin meşru çocuğu olduğunu ifade etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yaptığı açıklamada, bugün yaşanan savaşın bir hakikat savaşı olduğunu ve Filistin'de yaşananların Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı saldırının bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırı olduğunu ve İsrail'in sömürgeciliğin meşru çocuğu olduğunu ifade etti. Esad konuşmasında bu saldırıların bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırılar olduğunu vurguladı.
Esad, Baas Partisi Merkez Komite toplantısında yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:
Dünyanın en güçlü ordularından biriyle karşılaştırırsak İsrail ordusu bölgenin değil, dünyanın en güçlü ordularından biri. Kesinlikle en güçlü ordulardan biri. Direniş savaşçılarından oluşan gruplarla, en azından teknik ve yıkıcı açıdan bölgenin en güçlü ordusu. Bu orduda birkaç tugayı aşmayanlar, başlı başına eşi benzeri olmayan bir durumdur. Bu İsrail ordusu için bir skandaldır. Askeri anlamda bataklığa saplandılar.
Esad konuşmasında, "Direniş, gerçekleri ve mahkumlara yapılan etik olmayan muameleyi yayımlayarak Siyonist anlatının kontrolünü kırmayı başardı" dedi.
Konuşmasına devam eden Esad şunları dile getirdi:
Diğer bir nokta ise Filistin'in gerçeği yayma ve bilgi yayma konusundaki üstünlüğüdür. Elektriğin, internetin ve iletişimin bile yasak olmasına rağmen biraz önce söylediğim gibi küresel anlatıyı kontrol eden Siyonist anlatının kaybedilmesi karşılığında hepimizi hayrete düşüren bir medya çalışması yürüttü. Demek istediğim, bir yüzyıl ya da daha uzun bir süre boyunca tüm Hollywood filmleri tüm dünyayı tek bir anlatıya yönlendirdi. Bu yüzden dediğim gibi en önemli arena olan Amerika'da bile bu anlatı üzerindeki Siyonist hegemonyayı kırmayı başardılar.
Esad konuşmasında bu Hamas'ın zaferinin medeniyetin bir zafer olduğunun olduğunun altını çizerek konuşmasında, "En önemli karşılaştırma ahlaki karşılaştırmadır. Siyonistlerin, ordu ve yerleşimcilerin, Filistinli esirlere, yaşlı ve genç, sivil ve asker, çocuk, yaşlı, erkek, kadın, fark etmez, nasıl acımasız bir şekilde davrandıklarını, Filistinlilerin Siyonist esirlere ahlaki muamelesiyle karşılaştırıldığında, bu muamelenin dehşete düşürdüğünü görüyoruz. İsrail kurumları, Siyonist mahkumların tepkilerini gizlemek için çeşitli yollar denediler ancak başaramadılar. Bu karşılaştırma zor değil, imkansız bir karşılaştırmadır ve birinci tarafın, Siyonistlerin bir halk olmadığını veya hayali, yalancı ve sahte bir halk olduğunu ve diğer tarafın gerçek, gerçek taraf olduğunu kanıtlamaktadır" sözlerine yer verdi.
Suriye Devlet Başkanı Esad, direnişin bugün tüm Arap ülkelerini savunduğunu ve Filistin savaşının, teknolojinin silahlardan daha önemli olduğunu, doktrinin terörizm ve suçun acımasızlığından daha zor olduğunu, saldırının en iyi savunma aracı olduğunu ve zorla alınanın ancak zorla geri alınabileceğini kanıtladığını vurgulayarak düşmana boyun eğmenin bir seçenek değil, intihar olduğunu vurguladı.
"Filistin'de yaşananlar Siyonist söylemin küresel hakimiyetini kırdı. meselelere bağlı kalmak vatanları korur ve Filistin halkı davasına bağlı kalmayı başardı" diyen Esad konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Direniş ilkesine bağlıyız. Zira direnişin bedeli uzlaşmanın bedelinden daha azdır. Filistin bilhassa da son zamanlarda Gazze'de yaşananlar, Batı'nın sömürgeci olduğunu ve değişmediğini kanıtlamıştır. Bu, Batı'yı, önerilen demokrasi, özgürlük, insanlık ve diğer büyük ilkelere inanan Batılılara karşı büyük bir aldatmaca olduğunu kanıtladığı anlamına geliyor." Batılı ülkelerin insanları ve Arap dünyamızdakiler de dahil olmak üzere Batı'dan etkilenen diğerleri için gerçeği değiştirdi.

Vladimir Putin genişmetilmiş askeri toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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