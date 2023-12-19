https://sputniknews.com.tr/20231219/suriye-devlet-baskani-esad-israil-somurgeciligin-mesru-cocugudur-1078614632.html

Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur

Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur

Suriye Devlet Başkanı Esad Hamas'ın Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T17:33+0300

2023-12-19T17:33+0300

2023-12-19T17:33+0300

israil- filistin çatışması

beşar esad

suriye

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

hamas

israil

abd

direniş

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yaptığı açıklamada, bugün yaşanan savaşın bir hakikat savaşı olduğunu ve Filistin'de yaşananların Siyonist anlatının küresel hâkimiyetini kırdığını belirterek Batılı yetkililerin İsrail'i desteklemek için yaptığı saldırının bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırı olduğunu ve İsrail'in sömürgeciliğin meşru çocuğu olduğunu ifade etti. Esad konuşmasında bu saldırıların bir annenin oğlunu korumak için yaptığı bir saldırılar olduğunu vurguladı.Esad, Baas Partisi Merkez Komite toplantısında yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:Esad konuşmasında, "Direniş, gerçekleri ve mahkumlara yapılan etik olmayan muameleyi yayımlayarak Siyonist anlatının kontrolünü kırmayı başardı" dedi.Konuşmasına devam eden Esad şunları dile getirdi:Esad konuşmasında bu Hamas'ın zaferinin medeniyetin bir zafer olduğunun olduğunun altını çizerek konuşmasında, "En önemli karşılaştırma ahlaki karşılaştırmadır. Siyonistlerin, ordu ve yerleşimcilerin, Filistinli esirlere, yaşlı ve genç, sivil ve asker, çocuk, yaşlı, erkek, kadın, fark etmez, nasıl acımasız bir şekilde davrandıklarını, Filistinlilerin Siyonist esirlere ahlaki muamelesiyle karşılaştırıldığında, bu muamelenin dehşete düşürdüğünü görüyoruz. İsrail kurumları, Siyonist mahkumların tepkilerini gizlemek için çeşitli yollar denediler ancak başaramadılar. Bu karşılaştırma zor değil, imkansız bir karşılaştırmadır ve birinci tarafın, Siyonistlerin bir halk olmadığını veya hayali, yalancı ve sahte bir halk olduğunu ve diğer tarafın gerçek, gerçek taraf olduğunu kanıtlamaktadır" sözlerine yer verdi.Suriye Devlet Başkanı Esad, direnişin bugün tüm Arap ülkelerini savunduğunu ve Filistin savaşının, teknolojinin silahlardan daha önemli olduğunu, doktrinin terörizm ve suçun acımasızlığından daha zor olduğunu, saldırının en iyi savunma aracı olduğunu ve zorla alınanın ancak zorla geri alınabileceğini kanıtladığını vurgulayarak düşmana boyun eğmenin bir seçenek değil, intihar olduğunu vurguladı."Filistin'de yaşananlar Siyonist söylemin küresel hakimiyetini kırdı. meselelere bağlı kalmak vatanları korur ve Filistin halkı davasına bağlı kalmayı başardı" diyen Esad konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

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beşar esad, suriye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, abd, direniş