https://sputniknews.com.tr/20231216/husiler-abd-israil-ya-da-batinin-tehditlerine-ragmen-filistin-davasindan-vazgecmeyecegiz-1078522122.html

Husiler: ABD, İsrail ya da Batı'nın tehditlerine rağmen Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz

Husiler: ABD, İsrail ya da Batı'nın tehditlerine rağmen Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz

Yemen direniş hareketi Ensarullah’ın Siyasi Büro Üyesi el-Kahum, Yemen'e karşı herhangi bir düşmanca hareketin büyük bedelleri olacağını belirtti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T12:37+0300

2023-12-16T12:37+0300

2023-12-16T12:37+0300

israil- filistin çatışması

husiler

ensarullah

yemen

israil

kızıldeniz

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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Yemen direniş hareketi Ensarullah’ın Siyasi Büro Üyesi Ali el-Kahum ABD, İsrail ya da Batı'nın herhangi bir düşmanca hamlesine karşılık vermek için tüm savunma seçenekleriyle hazır olduğunu söyledi.Kahum açıklamasında, "Husiler, ABD, İsrail ya da Batı'nın tehditlerine rağmen Filistin davasından vazgeçmeyecektir" diyerek İsrail'e karşı operasyonların devam edeceğini de sözlerine ekledi.Yemen'in ABD, İsrail ya da Batı'nın herhangi bir düşmanca hamlesine karşılık vermek için tüm savunma seçenekleriyle hazır olduğunu söyleyen Kahum, "Yemen, uluslararası kanun ve normlara uygun olarak uluslararası deniz seyrüseferini korumakla ilgilenmektedir" dedi.Yemen'in her türlü Amerikan, İsrail ve Batılı düşman hareketine karşılık vermek için tüm savunma seçenekleriyle hazır olduğunu ve elinin tetikte olduğunu ve beklenmedik sürprizlerin yaşanacağını vurgulayan Kahum, "Uluslararası deniz seyrüseferini tehdit eden şey, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'deki yoğun Amerikan, İsrail ve Batı askeri varlığıdır. Bu varlık uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ediyor ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.Kahum yaptığı açıklamada, "Yemen'in İsrail'i vurmaya ve Filistin'i, Gazze'yi ve El Aksa Tufan Savaşı'ndaki büyük Mücahidleri desteklemeye yönelik büyük, etkili ve stratejik operasyonları zafere ve işgalci varlığın ölümüne kadar devam edecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-husilere-karsi-koymak-uzere-kizildenize-gorev-gucu-konuslandiracak-1078489730.html

yemen

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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husiler, ensarullah, yemen, israil, kızıldeniz, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi