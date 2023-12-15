https://sputniknews.com.tr/20231215/bidendan-israile-siviller-konusunda-daha-dikkatli-olun-cagrisi-1078484410.html

Biden'dan İsrail'e 'siviller konusunda daha dikkatli olun' çağrısı

Biden'dan İsrail'e 'siviller konusunda daha dikkatli olun' çağrısı

Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

joe biden

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abd

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israil

gazze

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ABD Başkanı Biden, Maryland eyaletinde katıldığı bir toplantıda İsrail-Filistin meselesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.Biden, "İsrail'in yılbaşına kadar savaş yoğunluğunu düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "İsrail'den sivillerin hayatlarını nasıl kurtarabileceklerine odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeye devam etsinler ama (siviller konusunda) daha dikkatli olsunlar" diye yanıt verdi.ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/israilli-iki-bakandan-bidena-yanit-filistin-devletinin-kurulmasina-izin-vermeyiz-1078394754.html

abd

israil

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