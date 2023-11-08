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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-disisleri-bakani-blinken-abdnin-gazzeye-iliskin-ertesi-gun-senaryosunun-ipuclarini-verdi-1077190460.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:59+0300
2023-11-08T12:59+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve İsrail'in "Hamas'ın barbarca saldırılarından önceki 6 Ekim'e geri dönüş olmadığı" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde, İsrail-Hamas savaşının sona ermesinin ardından Gazze'de 'ertesi gün' senaryosunun nasıl olması gerektiğine dair ABD'nin pozisyonunu ortaya koydu.Blinken basına yaptığı açıklamada, 'kalıcı barış ve güvenlik' için gerekli koşulların bunlar olduğunu belirterek şunları söyledi:ABD, temel unsurlar arasında Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesinin de yer alması gerektiğine inandığını söyleyen Blinken, Gazze'nin terörizm ya da diğer şiddet içeren saldırılar için bir yer olarak kullanılmaması, çatışma sona erdikten sonra Gazze'nin yeniden işgal edilmemesi, Gazze'yi abluka altına alma ya da kuşatma girişimlerinin olmaması ve Gazze topraklarında küçülmeye gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria'dan hiçbir terör tehdidinin gelmemesini sağlamalıyız diyen Blinken sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin "İsrailliler ve Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, özgürlük, fırsat ve haysiyete sahip olarak kendi devletlerinde yan yana yaşamalarına giden bir yol" aradığını dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti.Blinken konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Gazze'nin Hamas tarafından yönetilmeye devam edemeyeceğini vurgulayan Blinken, bunun basitçe 7 Ekim'in tekrarlanmasına davetiye çıkarmak olacağını ifade etti. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceğin de açık olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi. Yeniden bir işgal ihtimali görmediklerini belirten Blinken, İsrailli liderlerden duyduğu kadarıyla İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, ingiltere, kanada, japonya, almanya, italya, fransa, ateşkes, gazze, hamas, g7 ülkeleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi

12:59 08.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve İsrail'in "Hamas'ın barbarca saldırılarından önceki 6 Ekim'e geri dönüş olmadığı" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde, İsrail-Hamas savaşının sona ermesinin ardından Gazze'de 'ertesi gün' senaryosunun nasıl olması gerektiğine dair ABD'nin pozisyonunu ortaya koydu.
Blinken basına yaptığı açıklamada, 'kalıcı barış ve güvenlik' için gerekli koşulların bunlar olduğunu belirterek şunları söyledi:
ABD, temel unsurlar arasında Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesinin de yer alması gerektiğine inandığını söyleyen Blinken, Gazze'nin terörizm ya da diğer şiddet içeren saldırılar için bir yer olarak kullanılmaması, çatışma sona erdikten sonra Gazze'nin yeniden işgal edilmemesi, Gazze'yi abluka altına alma ya da kuşatma girişimlerinin olmaması ve Gazze topraklarında küçülmeye gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria'dan hiçbir terör tehdidinin gelmemesini sağlamalıyız diyen Blinken sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD, Gazze'de kriz sonrası yönetimin merkezinde Filistin halkının sesinin ve isteklerinin yer alacağı bir çözüm arayışındadır. Bu çözüm Filistin liderliğindeki bir yönetimi ve Gazze'nin Filistin Yönetimi altında Batı Şeria ile birleşmesini içermeli ve Gazze'nin yeniden inşası için sürdürülebilir bir mekanizma içermelidir.
ABD'nin "İsrailliler ve Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, özgürlük, fırsat ve haysiyete sahip olarak kendi devletlerinde yan yana yaşamalarına giden bir yol" aradığını dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti.
Blinken konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Hepimiz bu çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Bu arada sivillerin acı çekmesini de en aza indirmek istiyoruz. Ancak G7'deki meslektaşlarımla da görüştüğüm üzere, derhal ateşkes çağrısında bulunanlar bunun yol açacağı kabul edilemez sonucun nasıl ele alınacağını açıklamakla yükümlüdür. Hamas, 200'den fazla rehineyle birlikte, 7 Ekim'i tekrar etme kapasitesi ve niyetiyle yerinde bırakıldı.
Gazze'nin Hamas tarafından yönetilmeye devam edemeyeceğini vurgulayan Blinken, bunun basitçe 7 Ekim'in tekrarlanmasına davetiye çıkarmak olacağını ifade etti. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceğin de açık olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi. Yeniden bir işgal ihtimali görmediklerini belirten Blinken, İsrailli liderlerden duyduğu kadarıyla İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
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