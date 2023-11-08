https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-disisleri-bakani-blinken-abdnin-gazzeye-iliskin-ertesi-gun-senaryosunun-ipuclarini-verdi-1077190460.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T12:59+0300

2023-11-08T12:59+0300

2023-11-08T12:59+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve İsrail'in "Hamas'ın barbarca saldırılarından önceki 6 Ekim'e geri dönüş olmadığı" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.Blinken, Tokyo'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde, İsrail-Hamas savaşının sona ermesinin ardından Gazze'de 'ertesi gün' senaryosunun nasıl olması gerektiğine dair ABD'nin pozisyonunu ortaya koydu.Blinken basına yaptığı açıklamada, 'kalıcı barış ve güvenlik' için gerekli koşulların bunlar olduğunu belirterek şunları söyledi:ABD, temel unsurlar arasında Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesinin de yer alması gerektiğine inandığını söyleyen Blinken, Gazze'nin terörizm ya da diğer şiddet içeren saldırılar için bir yer olarak kullanılmaması, çatışma sona erdikten sonra Gazze'nin yeniden işgal edilmemesi, Gazze'yi abluka altına alma ya da kuşatma girişimlerinin olmaması ve Gazze topraklarında küçülmeye gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Batı Şeria'dan hiçbir terör tehdidinin gelmemesini sağlamalıyız diyen Blinken sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin "İsrailliler ve Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, özgürlük, fırsat ve haysiyete sahip olarak kendi devletlerinde yan yana yaşamalarına giden bir yol" aradığını dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti.Blinken konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Gazze'nin Hamas tarafından yönetilmeye devam edemeyeceğini vurgulayan Blinken, bunun basitçe 7 Ekim'in tekrarlanmasına davetiye çıkarmak olacağını ifade etti. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceğin de açık olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi. Yeniden bir işgal ihtimali görmediklerini belirten Blinken, İsrailli liderlerden duyduğu kadarıyla İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html

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