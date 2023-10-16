https://sputniknews.com.tr/20231016/putinden-israil-filistin-catismasina-son-vermek-icin-koordinasyon-cagrisi-1076397389.html

Putin’den İsrail-Filistin çatışmasına son vermek için koordinasyon çağrısı

Putin’den İsrail-Filistin çatışmasına son vermek için koordinasyon çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye, İran, Filistin ve Mısır liderleriyle telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışmasına son vermek için... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T19:42+0300

2023-10-16T19:42+0300

2023-10-16T19:45+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya lideri Putin’in bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.Bugünkü telefon görüşmelerin tümünde, aniden gerilen Filistin-İsrail çatışmasına odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, “Sivil kayıplarda felaket düzeyindeki artış ve Gazze’de derinleşen insani krizin eşlik ettiği gerilim tırmanmasından dolayı son derece büyük endişe dile getirildi. İhtiyaç sahibi herkese acilen yardım ulaştırılabilmesi için acil ateşkesin ve insani molanın sağlanması gerektiği konusunda ortak görüş belirtildi” dendi.Rusya liderinin, Gazze’deki insani felakete dikkat çeken ve bölgeye ilaç, gıda ve diğer hayati öneme sahip ürünlerin ulaştırılması için ablukanın acilen kaldırılması gerektiğini savunan mevkidaşlarının fikirlerini ve değerlendirmelerini dinlediği aktarıldı. Taraflar, bu çatışmanın bölgesel savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili tedirginliklerini de dile getirdi.Vladimir Putin, sivillere yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizerek Rusya’nın bu silahlı çatışmadan etkilenen herkesle derin empati içinde olduklarını ve insani yardım sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.Rusya’nın, çatışmaya bir an önce son vermek ve durumu istikrara kavuşturmak için yapıcı olan tüm ortaklarla çabaları koordine etmeye hazır olduğu teyit edildi. Rusya’nın tam da bu amaçla BM Güvenlik Konseyi’ne, derhal insani ateşkes ilan edilmesini yönünde dengeli ve gayri siyasi nitelik taşıyan tasarı sunduğu kaydedildi.Tarafların ortak görüşüne göre, eşi benzeri görülmemiş son gerilimin asıl sebebi, Ortadoğu çözüm sürecinde yıllardır süren durgunluk. Bu bağlamda, Rusya lideri, Filistin sorununa, uluslararası hukuk temelinde olan ve İsrail’le barış ve güvenlik için yaşayacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uzun vadeli ve adil çözümün bulunması amacıyla siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyledi.Mısır lideriyle görüşmede ayrıca Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin vatandaşlarının Gazze’den tahliyesine yardım sağlanması konusu da ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html

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