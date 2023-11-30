https://sputniknews.com.tr/20231130/hamas-saldiri-sona-ermeden-ve-abluka-kalkmadan-asker-esirler-degisimi-olmayacak-1077933502.html
Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak
Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T00:57+0300
2023-11-30T00:57+0300
2023-11-30T00:57+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
hamas
hamas
hamas hareketi
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Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti."Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez" sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor" dedi.İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/katar-filistin-meselesinde-adil-ve-kapsamli-baris-icin-ciddi-calisma-zamani-geldi-1077931323.html
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Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.
Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.
"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez" sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.
Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor" dedi.
İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.