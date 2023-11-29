https://sputniknews.com.tr/20231129/katar-filistin-meselesinde-adil-ve-kapsamli-baris-icin-ciddi-calisma-zamani-geldi-1077931323.html
Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi
Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T23:54+0300
2023-11-29T23:54+0300
2023-11-29T23:54+0300
israil- filistin çatışması
katar
israil
israil-filistin
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
muhammed bin abdurrahman el sani
şeyh muhammed bin abdurrahman el sani
muhammed bin abdurrahman el tani
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
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Al Sani, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.Konuşmasında Filistin halkının İsrail saldırıları altında yaşadığı "7 felaket haftaya" dikkati çeken Al Sani, uluslararası toplumun yapması gerekenlere değindi.Katar Dışişleri Bakanı, "Adil ve kapsamlı bir barış için ciddi çalışma zamanı artık gelmiştir. Uluslararası hukukun, tek kriterli, ayrımcılık ve seçicilik olmaksızın taraflar arasında adil bir şekilde uygulanıyor olmasını görmek isteriz" dedi.Uluslararası toplumun ve BMGK'nin, bu şiddet çemberinin devamına izin vermemesi konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Al Sani, şunları söyledi:İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefli şiddet uygulamalarının başarısız olduğunu belirten Al Sani, "Filistin halkı haklarından vazgeçmeyecektir. Özellikle geleceğini belirleme ve istikrara ulaşma hakları baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.
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katar, israil, israil-filistin, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, muhammed bin abdurrahman el sani, şeyh muhammed bin abdurrahman el sani, muhammed bin abdurrahman el tani, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
katar, israil, israil-filistin, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, muhammed bin abdurrahman el sani, şeyh muhammed bin abdurrahman el sani, muhammed bin abdurrahman el tani, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma zamanının geldiğini söyledi.
Al Sani, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.
Konuşmasında Filistin halkının İsrail saldırıları altında yaşadığı "7 felaket haftaya" dikkati çeken Al Sani, uluslararası toplumun yapması gerekenlere değindi.
Katar Dışişleri Bakanı, "Adil ve kapsamlı bir barış için ciddi çalışma zamanı artık gelmiştir. Uluslararası hukukun, tek kriterli, ayrımcılık ve seçicilik olmaksızın taraflar arasında adil bir şekilde uygulanıyor olmasını görmek isteriz" dedi.
Uluslararası toplumun ve BMGK'nin, bu şiddet çemberinin devamına izin vermemesi konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Al Sani, şunları söyledi:
"Uluslararası toplumun, İsrail işgalinin sivillere, sivil yapılara ve yardım kuruluşlarına karşı işlemiş olduğu suçlara karşı sessizliği ve çifte standartlı tutumu, insanlığın alnında bir kara leke olarak kalacaktır."
İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefli şiddet uygulamalarının başarısız olduğunu belirten Al Sani, "Filistin halkı haklarından vazgeçmeyecektir. Özellikle geleceğini belirleme ve istikrara ulaşma hakları baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.