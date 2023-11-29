https://sputniknews.com.tr/20231129/katar-filistin-meselesinde-adil-ve-kapsamli-baris-icin-ciddi-calisma-zamani-geldi-1077931323.html

Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi

Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T23:54+0300

2023-11-29T23:54+0300

2023-11-29T23:54+0300

israil- filistin çatışması

katar

israil

israil-filistin

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

muhammed bin abdurrahman el sani

şeyh muhammed bin abdurrahman el sani

muhammed bin abdurrahman el tani

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9e7a3d58accaf3108f9dbab33885f79.jpg

Al Sani, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.Konuşmasında Filistin halkının İsrail saldırıları altında yaşadığı "7 felaket haftaya" dikkati çeken Al Sani, uluslararası toplumun yapması gerekenlere değindi.Katar Dışişleri Bakanı, "Adil ve kapsamlı bir barış için ciddi çalışma zamanı artık gelmiştir. Uluslararası hukukun, tek kriterli, ayrımcılık ve seçicilik olmaksızın taraflar arasında adil bir şekilde uygulanıyor olmasını görmek isteriz" dedi.Uluslararası toplumun ve BMGK'nin, bu şiddet çemberinin devamına izin vermemesi konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Al Sani, şunları söyledi:İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefli şiddet uygulamalarının başarısız olduğunu belirten Al Sani, "Filistin halkı haklarından vazgeçmeyecektir. Özellikle geleceğini belirleme ve istikrara ulaşma hakları baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/gazze-seridinde-uzun-vadeli-ateskes-icin-katarda-yeni-muzakerelerin-yapildigi-bildirildi-1077893024.html

katar

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, israil, israil-filistin, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, muhammed bin abdurrahman el sani, şeyh muhammed bin abdurrahman el sani, muhammed bin abdurrahman el tani, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi