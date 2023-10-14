https://sputniknews.com.tr/20231014/yunanistan-basbakani-israile-destegini-yineledi-1076336243.html
Yunanistan Başbakanı İsrail'e desteğini yineledi
Yunanistan Başbakanı İsrail'e desteğini yineledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 14.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-14T22:02+0300
2023-10-14T22:02+0300
2023-10-14T22:02+0300
dünya
kiryakos miçotakis
benyamin netanyahu
yunanistan
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filistin
israil-filistin sorunu
gazze şeridi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini yineleyerek Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini belirtti. Yunanistan Başbakanlığı Basın Servisi'nde yapılan açıklamada şu cümleye yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231011/yunanistan-disisleri-bakanligindan-ortadogudaki-durumun-cozumu-icin-5-maddelik-oneri-1076204975.html
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kiryakos miçotakis, benyamin netanyahu, yunanistan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi
kiryakos miçotakis, benyamin netanyahu, yunanistan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi
Yunanistan Başbakanı İsrail'e desteğini yineledi
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini yineleyerek Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini belirtti.
Yunanistan Başbakanlığı Basın Servisi'nde yapılan açıklamada şu cümleye yer verildi:
Miçotakis İsrail halkına başsağlığı diledi ve Hamas'ın terör saldırılarından duyduğu öfkeyi dile getirdi. Başbakan, İsrail'in meşru müdafaa hakkına desteğini yineledi. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini de vurguladı.