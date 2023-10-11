https://sputniknews.com.tr/20231011/yunanistan-disisleri-bakanligindan-ortadogudaki-durumun-cozumu-icin-5-maddelik-oneri-1076204975.html

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu'daki durumun çözümü için 5 maddelik öneri

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu'daki durumun çözümü için 5 maddelik öneri

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşturulması için beş maddelik bir plan önerdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Servisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Ortadoğu'daki durumun çözümü için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin yönetimlerinin katılımıyla özel bir zirvenin toplanmasını da içeren beş maddelik bir plan önerdiğini açıkladı.Gerapetritis, bu 5 maddelik planı Umman'ın Maskat kentinde düzenlenen AB-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısındaki konuşmasında önerdi. Yunan bakan konuşmasında, "Elbette milliyet, din, ırk ya da başka herhangi bir kriter gözetmeksizin terör ve şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve krizin yayılmasının önlenmesi için güçlü taahhütlerde bulunmalıyız. Çabalarımızı birleştirmeli ve birlikte çalışmalıyız" diyerek beş maddelik bir planın ana hatlarını çizdi.Yunan Bakan'a bu 5 maddelik plan şu şekilde ifade etti:Önerdiği planın beşinci maddesinde ise Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin Yönetimi'nin katılımıyla özel bir zirve düzenlenmesi öneren bakan, bu plan için acilen harekete geçilmesi gerektiğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20231010/bm-hamas-elindeki-rehineleri-acilen-serbest-birakmali-1076194964.html

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