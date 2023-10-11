https://sputniknews.com.tr/20231011/yunanistan-disisleri-bakanligindan-ortadogudaki-durumun-cozumu-icin-5-maddelik-oneri-1076204975.html
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu'daki durumun çözümü için 5 maddelik öneri
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu'daki durumun çözümü için 5 maddelik öneri
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşturulması için beş maddelik bir plan önerdi. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T00:31+0300
2023-10-11T00:31+0300
2023-10-11T00:31+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
yunanistan
yunanistan dışişleri bakanlığı
yorgo gerapetritis
birleşmiş milletler (bm)
arap birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074949790_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5ad1075b45a5d8ef30ed07bcb9e12ab0.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Servisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Ortadoğu'daki durumun çözümü için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin yönetimlerinin katılımıyla özel bir zirvenin toplanmasını da içeren beş maddelik bir plan önerdiğini açıkladı.Gerapetritis, bu 5 maddelik planı Umman'ın Maskat kentinde düzenlenen AB-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısındaki konuşmasında önerdi. Yunan bakan konuşmasında, "Elbette milliyet, din, ırk ya da başka herhangi bir kriter gözetmeksizin terör ve şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve krizin yayılmasının önlenmesi için güçlü taahhütlerde bulunmalıyız. Çabalarımızı birleştirmeli ve birlikte çalışmalıyız" diyerek beş maddelik bir planın ana hatlarını çizdi.Yunan Bakan'a bu 5 maddelik plan şu şekilde ifade etti:Önerdiği planın beşinci maddesinde ise Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin Yönetimi'nin katılımıyla özel bir zirve düzenlenmesi öneren bakan, bu plan için acilen harekete geçilmesi gerektiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231010/bm-hamas-elindeki-rehineleri-acilen-serbest-birakmali-1076194964.html
israil
filistin
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074949790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb0093a71e62d28d1e7845e3d8fbb6b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgo gerapetritis, birleşmiş milletler (bm), arap birliği
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgo gerapetritis, birleşmiş milletler (bm), arap birliği
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ortadoğu'daki durumun çözümü için 5 maddelik öneri
Abone ol
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşturulması için beş maddelik bir plan önerdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Servisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Ortadoğu'daki durumun çözümü için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin yönetimlerinin katılımıyla özel bir zirvenin toplanmasını da içeren beş maddelik bir plan önerdiğini açıkladı.
Gerapetritis, bu 5 maddelik planı Umman'ın Maskat kentinde düzenlenen AB-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısındaki konuşmasında önerdi.
Yunan bakan konuşmasında, "Elbette milliyet, din, ırk ya da başka herhangi bir kriter gözetmeksizin terör ve şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve krizin yayılmasının önlenmesi için güçlü taahhütlerde bulunmalıyız. Çabalarımızı birleştirmeli ve birlikte çalışmalıyız" diyerek beş maddelik bir planın ana hatlarını çizdi.
Yunan Bakan'a bu 5 maddelik plan şu şekilde ifade etti:
"İlk olarak şiddet, terörizm ve insanlık dışı muamelenin oybirliğiyle kınanması. İkinci olarak tüm rehinelerin ve kaçırılanların derhal serbest bırakılması. Üçüncü olarak sivillere karşı herhangi bir saldırgan eylemden kaçınılması. Dördüncü olarak da hiçbir hayatın riske atılmaması için insani yardım ve insani koridorların sağlanması."
Önerdiği planın beşinci maddesinde ise Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve ilgili iki taraf olan İsrail ve Filistin Yönetimi'nin katılımıyla özel bir zirve düzenlenmesi öneren bakan, bu plan için acilen harekete geçilmesi gerektiğini savundu.