https://sputniknews.com.tr/20231010/bm-hamas-elindeki-rehineleri-acilen-serbest-birakmali-1076194964.html
BM: Hamas elindeki rehineleri acilen serbest bırakmalı
BM: Hamas elindeki rehineleri acilen serbest bırakmalı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Hamas'a elindeki rehileleri acilen serbest bırakma çağrısında bulundu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:19+0300
2023-10-10T14:19+0300
2023-10-10T14:19+0300
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israil-filistin sorunu
israil
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gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
aksa tufanı operasyonu
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, Hamas'ın rehin aldığı tüm sivilleri acilen serbest bırakması gerektiğini, zira bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.Türk, yaptığı çağrıda şu cümlelere yer verdi:Açıklamalarına ek olarak Türk, Filistin'de ve İsrail'de özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkese "insanca muamele" edilmesinin "hayati önem taşıdığının" altını çizdi.BM'den yapılan başka bir açıklamada da Aksa Tufanı Operasyonu başladığından bu yana Gazze Şeridi'nde 187 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/filistin-devlet-baskani-moskova-ziyaretine-hazirlaniyor-1076185141.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), aksa tufanı operasyonu
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), aksa tufanı operasyonu
BM: Hamas elindeki rehineleri acilen serbest bırakmalı
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Hamas'a elindeki rehileleri acilen serbest bırakma çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, Hamas'ın rehin aldığı tüm sivilleri acilen serbest bırakması gerektiğini, zira bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
Türk, yaptığı çağrıda şu cümlelere yer verdi:
Filistinli silahlı gruplara, esir alınan ve halen tutulmakta olan tüm sivilleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Rehin alma uluslararası hukuka aykırıdır.
Açıklamalarına ek olarak Türk, Filistin'de ve İsrail'de özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkese "insanca muamele" edilmesinin "hayati önem taşıdığının" altını çizdi.
BM'den yapılan başka bir açıklamada da Aksa Tufanı Operasyonu başladığından bu yana Gazze Şeridi'nde 187 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmişti.