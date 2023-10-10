https://sputniknews.com.tr/20231010/bm-hamas-elindeki-rehineleri-acilen-serbest-birakmali-1076194964.html

BM: Hamas elindeki rehineleri acilen serbest bırakmalı

BM: Hamas elindeki rehineleri acilen serbest bırakmalı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Hamas'a elindeki rehileleri acilen serbest bırakma çağrısında bulundu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:19+0300

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gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

aksa tufanı operasyonu

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, Hamas'ın rehin aldığı tüm sivilleri acilen serbest bırakması gerektiğini, zira bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.Türk, yaptığı çağrıda şu cümlelere yer verdi:Açıklamalarına ek olarak Türk, Filistin'de ve İsrail'de özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkese "insanca muamele" edilmesinin "hayati önem taşıdığının" altını çizdi.BM'den yapılan başka bir açıklamada da Aksa Tufanı Operasyonu başladığından bu yana Gazze Şeridi'nde 187 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilmişti.

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), aksa tufanı operasyonu