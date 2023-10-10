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https://sputniknews.com.tr/20231010/filistin-devlet-baskani-moskova-ziyaretine-hazirlaniyor-1076185141.html
Filistin Devlet Başkanı, Moskova ziyaretine hazırlanıyor
Filistin Devlet Başkanı, Moskova ziyaretine hazırlanıyor
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Moskova ziyareti hazırlıklarına başlandığını duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Moskova ziyareti için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.Nofal, Filistin ve Rusya arasında yakın gelecekte olası resmi temaslara ilişkin soruya verdiği yanıtında, “Moskova ile günlük temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda devlet başkanımız Mahmud Abbas'ın Moskova ziyareti için hazırlıklar sürüyor” ifadelerini kullandı.Filistinli diplomat, ülkesinin, Moskova'nın İsrail ile yaşanan gerilimin çözümü konusundaki tutumunu takdir ettiğini de sözlerine ekledi.Bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüşmüştü.Daha önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Mahmud Abbas'ın bu yılın sonuna kadar Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirmişti. Maliki, aynı zamanda kendisinin de yakında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile müzakereler için Moskova'ya gitmeyi planladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-filistin-gerilimi-4-gununde--gazzeye-tam-abluka-elektrik-ve-su-verilmiyor-1076181227.html
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rusya, filistin, israil-filistin, mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, gazze, kudüs
rusya, filistin, israil-filistin, mahmud abbas, recep tayyip erdoğan, gazze, kudüs

Filistin Devlet Başkanı, Moskova ziyaretine hazırlanıyor

10:57 10.10.2023 (güncellendi: 11:07 10.10.2023)
© KremlinFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağda) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağda) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© Kremlin
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Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Moskova ziyareti hazırlıklarına başlandığını duyurdu.
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Moskova ziyareti için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.
Nofal, Filistin ve Rusya arasında yakın gelecekte olası resmi temaslara ilişkin soruya verdiği yanıtında, “Moskova ile günlük temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda devlet başkanımız Mahmud Abbas'ın Moskova ziyareti için hazırlıklar sürüyor” ifadelerini kullandı.
Filistinli diplomat, ülkesinin, Moskova'nın İsrail ile yaşanan gerilimin çözümü konusundaki tutumunu takdir ettiğini de sözlerine ekledi.
Bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüşmüştü.
Daha önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Mahmud Abbas'ın bu yılın sonuna kadar Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirmişti. Maliki, aynı zamanda kendisinin de yakında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile müzakereler için Moskova'ya gitmeyi planladığını vurguladı.
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