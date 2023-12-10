https://sputniknews.com.tr/20231210/katar-gazze-catismasi-dogu-ile-bati-arasindaki-ucurumu-ortaya-koyuyor-1078267886.html
Katar: Gazze çatışması Doğu ile Batı arasındaki uçurumu ortaya koyuyor
Katar: Gazze çatışması Doğu ile Batı arasındaki uçurumu ortaya koyuyor
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların, Doğu ile Batı arasında büyük bir uçurumun yanı sıra uluslararası... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T13:09+0300
2023-12-10T13:09+0300
2023-12-10T13:09+0300
israil- filistin çatışması
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların, Doğu ile Batı arasında büyük bir uçurumun yanı sıra uluslararası konularda çifte standartları ortaya çıkardığını söyledi.Doha Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışması ve olası ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunan Al Sani, “Gazze çatışması, Doğu ile Batı arasındaki büyük uçurumu açığa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda benzer uluslararası konularda çifte standartlar olduğunu da ortaya çıkardı” dedi.İşgale karşı çıkanların sessiz kaldığında ve şiddetin sona ermesi için ortak uluslararası eylem çağrısında bulunmadığında bunun bir çifte standart olduğuna değinen Katar Dışişleri Bakanı, bazılarının sivillere yönelik saldırıları haklı bulması ve bunları kabul edilebilir olduğunu düşünmesini de ‘talihsiz bir durum’ olarak nitelendirdi.Al Sani, bazı ülkelerin bu çatışmayı dini olarak değerlendirdiğine de dikkat çektiği konuşmasında, “Ancak oradaki çatışmalar, kendi kaderini tayin hakkını reddeden bir işgalle ilişkili olmuştur, olmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.Gazze'de olup bitenlerin dünyanın dört bir yanındaki insanları uluslararası sistemin doğası ve çatışmaları önleme yeteneği hakkında meşru sorular sormaya yönelttiğine de vurgu yapan Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin çatışmaların çözümünde arabuluculuğun önemine inanarak bunu başarmak için çaba harcadığını dile getirdi.Ülkenin başkenti Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen 21. Doha Forumu, iki gün sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20231209/suudi-arabistan-gazzede-ateskes-icin-yeterli-caba-gosterilmedi-1078249622.html
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katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu, batı
katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu, batı
Katar: Gazze çatışması Doğu ile Batı arasındaki uçurumu ortaya koyuyor
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların, Doğu ile Batı arasında büyük bir uçurumun yanı sıra uluslararası konularda çifte standartları ortaya çıkardığını söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların, Doğu ile Batı arasında büyük bir uçurumun yanı sıra uluslararası konularda çifte standartları ortaya çıkardığını söyledi.
Doha Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada Filistin-İsrail çatışması ve olası ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunan Al Sani, “Gazze çatışması, Doğu ile Batı arasındaki büyük uçurumu açığa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda benzer uluslararası konularda çifte standartlar olduğunu da ortaya çıkardı
” dedi.
İşgale karşı çıkanların sessiz kaldığında ve şiddetin sona ermesi için ortak uluslararası eylem çağrısında bulunmadığında bunun bir çifte standart olduğuna değinen Katar Dışişleri Bakanı, bazılarının sivillere yönelik saldırıları haklı bulması ve bunları kabul edilebilir olduğunu düşünmesini de ‘talihsiz bir durum’ olarak nitelendirdi.
Al Sani, bazı ülkelerin bu çatışmayı dini olarak değerlendirdiğine de dikkat çektiği konuşmasında, “Ancak oradaki çatışmalar, kendi kaderini tayin hakkını reddeden bir işgalle ilişkili olmuştur, olmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Gazze'de olup bitenlerin dünyanın dört bir yanındaki insanları uluslararası sistemin doğası ve çatışmaları önleme yeteneği hakkında meşru sorular sormaya yönelttiğine de vurgu yapan Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin çatışmaların çözümünde arabuluculuğun önemine inanarak bunu başarmak için çaba harcadığını dile getirdi.
Ülkenin başkenti Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen 21. Doha Forumu, iki gün sürecek.