https://sputniknews.com.tr/20231031/ak-partiden-israilin-turk-filistin-dostluk-hastanesine-saldirisina-tepki-1076909225.html

AK Parti'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına tepki

AK Parti'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T09:54+0300

2023-10-31T09:54+0300

2023-10-31T10:02+0300

politika

israil

israil-filistin

ömer çelik

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne dün saldırı düzenledi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Çelik, "İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir" dedi. Çelik şunları kaydetti:"İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır."

https://sputniknews.com.tr/20231031/israil-turkiye-filistin-dostluk-hastanesini-bombaladi-netanyahudan-istifa-cagrilarina-yanit-1076906559.html

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