https://sputniknews.com.tr/20231021/filistin-halk-kurtulus-cephesi-lubnan-kolu-hamasin-yok-edilmesi-tehdidi-yeni-cepheler-acabilir-1076585070.html
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan kolu başkanı Haysam Abdo, Hamas'ın yok edilmesi tehdidinin yeni cephelerin açılmasına neden olacağını açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T19:38+0300
2023-10-21T19:38+0300
2023-10-21T19:43+0300
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filistin
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'ı kırma tehdidinin ortaya çıkmasının Lübnan'ın güneyi de dahil olmak üzere yeni cephelerin açılmasına neden olacağını söyledi.Abdo açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Abdo, Gazze Şeridi'ndeki direnişin şu anda kuvvet kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını koruduğunu da sözlerine ekledi.Hamas'ın şu an yalnızca roket saldırısı kabiliyetini ifade eden Abdo, bir kara harekâtı olması durumunda Hamas'ın İsrail'i şaşırtacak eylemleri olacağının altını çizdi.Haysam Abdo: Filistin konusundaki tutumunu en verimli tutum Rusya'nınFilistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin'deki duruma ilişkin tutumunun birçok Arap devletinin tutumundan daha verimli olduğunu söyledi. Abdo açıklamalarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Gazze'den yabancıların tahliyesini İsrail engelliyorFilistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo, İsrail'in yabancıların Gazze Şeridi'nden tahliyesini engellediğini belirterek İsrail'in aksine Hamas'ın yabancıların çıkışı sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.Abdo, iki ABD vatandaşının serbest bırakıldığını, bu nedenle İsrail tarafından engeller çıkarıldığını da sözlerine ekledi. Siyonistlerin herkesi Filistin direnişine karşı kışkırtarak hem Filistinliler arasında hem de dünyada kamuoyunu değiştirmeye çalıştığını belirten Abdo, "Filistinlileri terörist gibi göstermek için uğraşıyorlar" dedi.Mısırlıların da kendi taraflarında insani yardımların geçişine izin vermek için bir kontrol noktası açtığını ifade eden Abdo, ancak İsrail'iin yabancıların çıkmasını engellediğini belirtti. Bu konuda kararın Mısırlıların elinde değil olmadığını ifade eden Lübnan Kolu Başkanı, Hamas'ın uygun koşullar altında sivilleri serbest bırakmaya hazır olduğunu ve yabancıların Gazze'den tahliyesini engellemediğini daha önce açıkladığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/lavrovdan-turkiyenin-israil-filistin-konusunda-garantorluk-onerisine-destek-1076494949.html
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filistin halk kurtuluş cephesi (fhkc), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil ordusu (idf), lübnan, hamas, kara harekatı
filistin halk kurtuluş cephesi (fhkc), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil ordusu (idf), lübnan, hamas, kara harekatı
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
19:38 21.10.2023 (güncellendi: 19:43 21.10.2023) Abone ol
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan kolu başkanı Haysam Abdo, Hamas'ın yok edilmesi tehdidinin yeni cephelerin açılmasına neden olacağını açıkladı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'ı kırma tehdidinin ortaya çıkmasının Lübnan'ın güneyi de dahil olmak üzere yeni cephelerin açılmasına neden olacağını söyledi.
Abdo açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Lübnan tarafından bir cephenin ya da direniş ekseninin parçası olan diğer cephelerin açılacağına inanıyorum. Bu husus, İsrail'in kırmızı çizgileri geçip geçmemesine bağlı. Eğer bu çizgileri geçerlerse, direniş bu cepheleri açacaktır. Ana kırmızı çizgilerden biri Gazze Şeridi'ndeki direnişi kırmaktır. Eğer bu direnişi kırma tehdidi varsa, o zaman cepheler açılacaktır.
Abdo, Gazze Şeridi'ndeki direnişin şu anda kuvvet kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını koruduğunu da sözlerine ekledi.
Hamas'ın şu an yalnızca roket saldırısı kabiliyetini ifade eden Abdo, bir kara harekâtı olması durumunda Hamas'ın İsrail'i şaşırtacak eylemleri olacağının altını çizdi.
Haysam Abdo: Filistin konusundaki tutumunu en verimli tutum Rusya'nın
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistin'deki duruma ilişkin tutumunun birçok Arap devletinin tutumundan daha verimli olduğunu söyledi.
Abdo açıklamalarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Rusya'nın Filistin'deki duruma ilişkin tutumu hem medya hem de diplomatik düzeyde ilerici ve mükemmel. Ancak İsrail'i ve onu destekleyenleri yaptıklarını durdurmaya zorlamak için daha aktif bir eylemde bulunulmasını isterdim.
Gazze'den yabancıların tahliyesini İsrail engelliyor
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Lübnan Kolu Başkanı Haysam Abdo, İsrail'in yabancıların Gazze Şeridi'nden tahliyesini engellediğini belirterek İsrail'in aksine Hamas'ın yabancıların çıkışı sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.
Abdo, iki ABD vatandaşının serbest bırakıldığını, bu nedenle İsrail tarafından engeller çıkarıldığını da sözlerine ekledi. Siyonistlerin herkesi Filistin direnişine karşı kışkırtarak hem Filistinliler arasında hem de dünyada kamuoyunu değiştirmeye çalıştığını belirten Abdo, "Filistinlileri terörist gibi göstermek için uğraşıyorlar" dedi.
Mısırlıların da kendi taraflarında insani yardımların geçişine izin vermek için bir kontrol noktası açtığını ifade eden Abdo, ancak İsrail'iin yabancıların çıkmasını engellediğini belirtti. Bu konuda kararın Mısırlıların elinde değil olmadığını ifade eden Lübnan Kolu Başkanı, Hamas'ın uygun koşullar altında sivilleri serbest bırakmaya hazır olduğunu ve yabancıların Gazze'den tahliyesini engellemediğini daha önce açıkladığını da sözlerine ekledi.