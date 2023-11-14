https://sputniknews.com.tr/20231114/filistin-kizilayi-gazzedeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-calismalarini-durduruyor-1077391712.html

Filistin Kızılayı: Gazze’deki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını durduruyor

Filistin Kızılayı: Gazze’deki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını durduruyor

Filistin Kızılayı, Gazze’deki hastanelerin yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintisi nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu bildirdi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T16:36+0300

2023-11-14T16:36+0300

2023-11-14T16:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

kudüs

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Filistin Kızılayı'nın sözcüsü Abdel Jalil Hanjel, Sputnik’e verdiği demeçte Filistinli Kızılayı’nın, Gazze Şeridi'ndeki operasyon merkeziyle bağlantısının kesildiğini, kurumun Han Yunus'daki genel merkezi ve El Amal Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve elektrik kesintisi nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu söyledi.Bölgedeki Kızılay'a bağlı ikinci en büyük hastane olan Kudüs hastanesinin, yardım için oraya başvuranları tahliye etmek zorunda kaldığını vurgulayan Hanjel, “Aynı zamanda hastalar, refakatçileri ve sağlık personeli de dahil olmak üzere 300 kişi hala orada. Hastanenin İsrail tankları tarafından kuşatılması ve ateş altına alınmasının ardından su, yiyecek ve elektrikten yoksun bir şekilde mahsur kalmış durumdalar” dedi.Sözcü ayrıca, Uluslararası Kızılhaç'ın Kudüs Hastanesi'ni tahliye etme girişiminin, bu amaçla gönderilen konvoyun İsrail ordusu tarafından saldırıya uğramasının ardından başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.Kızılay Sözcüsü, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde, ana istasyonun bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin İsrail tankları tarafından kuşatılması nedeniyle bölgede bulunan 18 ambulanstan yalnızca 5’inin şu anda çalıştığını belirterek, Han Yunus'taki El-Amal Hastanesi'nde ise salı sabahı elektrik kesintisi yaşandığını, doğumhane ve yoğun bakım ünitesini besleyen jeneratörün yakıtının sadece 24 saate yetebileceğini kaydetti.Uluslararası topluma yapılan tüm çağrıların ve BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze hastanelerinin işleyişinin çöküşünü önlemeye yönelik çağrılarının henüz sonuç vermediğine vurgu yapan Hanjel, İsrail'in Hamas’ın liderlerinin hastanelerde olduğu yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin gelip bunu yerinde görebileceklerini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231114/canli--gazzede-esir-takasi-cikmaza-girdi-hamas-ateskes-isterken-israil-erteliyor-1077370021.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, kudüs