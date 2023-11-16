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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/ingilterede-gazzede-ateskes-cagrilarini-destekleyen-8-golge-bakan-gorevinden-istifa-etti-1077438597.html
İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti
İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T02:55+0300
2023-11-16T02:58+0300
istifa
istifa
israil- filistin çatışması
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İngiltere Parlamentosu oturumunda, geçen hafta İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasının ardından, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" yapan değişiklik önergesi görüşüldü.Parlamento, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetti.Ana muhalefet lideri Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, ateşkes çağrısı önergesini destekleyen 8 Gölge Bakan, oylama öncesi ve sonrasında görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze'de ateşkes çağrısından yana oy kullandı.Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım'da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.Ana muhalefet partisinin önergesi de kabul edilmediÖte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri de Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.İşçi Partisi'nin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedildi.Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20231116/1077437623.html
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İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti

02:55 16.11.2023 (güncellendi: 02:58 16.11.2023)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİngiltere'de 14 Ekim'den beri her cumartesi Filistin'le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor.
İngiltere'de 14 Ekim'den beri her cumartesi Filistin'le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki ateşkes çağrısı önergesinden yana oy kullanan 8 Gölge Bakan görevlerinden istifa etti.
İngiltere Parlamentosu oturumunda, geçen hafta İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasının ardından, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu "Gazze'de acil ateşkes çağrısı" yapan değişiklik önergesi görüşüldü.
Parlamento, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125'e karşı 293 oyla reddetti.
Ana muhalefet lideri Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, ateşkes çağrısı önergesini destekleyen 8 Gölge Bakan, oylama öncesi ve sonrasında görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıca, İşçi Partili 56 milletvekili de Gazze'de ateşkes çağrısından yana oy kullandı.
Milletvekili İmran Hussain de muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle 8 Kasım'da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etmişti.

Ana muhalefet partisinin önergesi de kabul edilmedi

Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri de Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.
İşçi Partisi'nin önergesi de milletvekillerinin 183'e karşı 290 oyuyla reddedildi.
Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Hastalar, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmek üzere ambulanslara taşındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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