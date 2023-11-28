https://sputniknews.com.tr/20231128/putinden-abbasa-1967-sinirlari-dahilinde-filistin-devleti-kurulmasi-onem-arz-ediyor-1077871702.html

Putin'den Abbas'a: 1967 sınırları dahilinde Filistin devleti kurulması önem arz ediyor

Putin'den Abbas'a: 1967 sınırları dahilinde Filistin devleti kurulması önem arz ediyor

Putin, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle mevkidaşı Mahmud Abbas'a bir mesaj gönderdi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T15:57+0300

2023-11-28T15:57+0300

2023-11-28T16:08+0300

israil- filistin çatışması

vladimir putin

mahmud abbas

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

filistin sorunu

filistin yönetimi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesajında İsrail'le yaşanan mevcut çatışmanın Filistinli sivil halka sayısız acılar yaşattığını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız Filistin devleti kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde bu özel gün anısına düzenlenen etkinlikte Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından okunan mesajında Putin, "Şu anda kanlı çatışma Filistin'in sivil halkına sayısız acılar yaşatırken, halkınızın 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerini kurma yönündeki meşru haklarını kullanmasını destekleyen Rusya'nın tutarlı tutumunu yeniden teyit etmenin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Rusya lideri, Filistin-İsrail çatışması için herkesi kapsayan, uzun vadeli, adil çözümün ana koşulunun bağımsız Filistin devleti kurulması olduğunu vurguladı.Geleneksel olarak dostane nitelikteki Filistin-Rusya ilişkilerinin ve çeşitli alanlardaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin gelişimini ortak çabalarla sağlayabileceklerinden emin olduğunu söyleyen Putin, bu yöndeki çalışmaların her iki ülkenin çıkarlarına uygun olduğunu ve bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.Putin, mesajının sonunda "Sayın Devlet Başkanı, size sağlık ve başarılar, Filistinlilere ise anavatanlarında barış, esenlik ve refah temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/israil-hukumeti-esi-gorulmemis-8-milyar-dolarlik-savas-butcesini-onayladi-1077866652.html

filistin

filistin yönetimi

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vladimir putin, mahmud abbas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, filistin yönetimi