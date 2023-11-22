https://sputniknews.com.tr/20231122/putin-gazze-halkina-yardim-kutsal-gorevimiz-1077669646.html

Putin: Gazze halkına yardım kutsal görevimiz

Putin: Gazze halkına yardım kutsal görevimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan mağdur olan halka yardım edilmesi gerektiğinin altını çizerken, ‘Onlara yardım etmek... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T14:36+0300

2023-11-22T14:36+0300

2023-11-22T15:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

rusya

vladimir putin

gazze

gazze şeridi

insani yardım

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Hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşan Putin, Gazze’ye yapılan insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, “Bu çok önemli, insani, asil bir görev. Mağdur olan insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Orada neler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yardım etmek bizim kutsal görevimizdir" dedi.Çevrimiçi video konferans yoluyla düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında söz alan Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Putin’in talimatıyla gönderilen insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığını bildirdi.Rusya'dan Gazze Şeridi'ne 245 tondan fazla insani yardım gönderildiğini ve 23 Kasım'da bir uçuş daha planlandığını bildiren Kurenkov, “Nüfusun tahliyesiyle eş zamanlı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırıyor. Toplamda 10 uçuşla 245 tondan fazla kargo El-Ariş Havalimanı’na ulaştırıldı. 23 Kasım'da 28 tonluk yeni yardıma hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/canli--israil-sonunda-onayladi-ablukanin-47-gununde-gazzede-ateskes-karari-1077657442.html

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israil, israil-filistin, rusya, vladimir putin, gazze, gazze şeridi, insani yardım