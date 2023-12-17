https://sputniknews.com.tr/20231217/netanyahudan-esir-takasi-icin-yeni-anlasma-sinyali-1078541021.html

Netanyahu’dan esir takası için yeni anlaşma sinyali

Netanyahu’dan esir takası için yeni anlaşma sinyali

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Katar temsilcileriyle ‘yeni esir takası’ konulu toplantıyla ilgili soruya yanıt vermekten... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T09:43+0300

2023-12-17T09:43+0300

2023-12-17T09:43+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

esir takası

müzakere

benyamin netanyahu

katar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078540864_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd5535fc1df57954fb2c7aef2d2418e7.jpg

Haberinde, “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde Filistin Hamas hareketi tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik yeni bir anlaşma hazırlığının sinyalini verdi” ifadelerine yer veren Katar TV kanalı Al Jazeera, Cumartesi günü geç saatlerde gazetecilere konuşan Netanyahu’nun medyanın Avrupa'da gerçekleştiğini bildirdiği İsrail ile Katar arasındaki yeni esir takası müzakerelerine ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındığını, ancak müzakere ekibine bu konuda yeni adımlar için talimat verdiğini aktardı.Başbakana göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı, kasım ayında bazı rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasına yardımcı olurken, dolayısıyla Hamas üzerindeki yoğun askeri baskının devam etmesini savunuyor.Netanyahu, “Müzakere ekibine verdiğim talimatlar bu baskıya dayanıyor ve bu baskıdan başka bir alternatifimiz yok” dedi.Al Jazeera, İsrail liderinin açıklamalarının, Katar'ın Hamas ile İsrail arasında olası yeni bir ateşkes konulu müzakerelerin sürdüğünü doğrulamasının ardından geldiğini hatırlatırken, İsrail gazetesi Times of Israel ise Netanyahu hükümetinin savaş kabinesinin Gazze'deki esaretten daha fazla rehinenin geri getirilmesine yönelik önerilen anlaşmayı görüşmek üzere cumartesi akşamı toplandığını bildirdi.Gazeteye göre, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanı David Barnea ile Katar temsilcileri arasındaki müzakerelerde tartışılan anlaşmalar arasında, İsrail hapishanelerinde tutulan üst düzey Filistinli mahkumlar karşılığında yaşlı erkeklerin ve sivillerin serbest bırakılması da yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231216/gazzede-israil-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-19-bini-gecti-1078534647.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, esir takası, müzakere, benyamin netanyahu, katar