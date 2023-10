https://sputniknews.com.tr/20231020/zaharovadan-rusya-ve-hamasi-birbirine-benzeten-von-der-leyene-dinler-arasi-nefreti-korukluyor-1076561704.html

Zaharova'dan Rusya ve Hamas'ı birbirine benzeten Von der Leyen'e: 'Dinler arası nefreti körüklüyor'

Zaharova'dan Rusya ve Hamas'ı birbirine benzeten Von der Leyen'e: 'Dinler arası nefreti körüklüyor'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya ve Hamas'ı birbirine benzetmesine tepki gösteren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bunun yabancı düşmanlığı ve... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD'de Hudson Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada "Rusya ve Hamas birbirine benziyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'in dediği gibi onların özü bir. Her ikisi de, gençler ve çocuklar da dahil masum insanları öldürdü ve esir aldı" iddiasında bulunmuştu.Von der Leyen'in sözlerine Telegram hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ursula von der Leyen'in açıklamaları, aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının en uç noktasının bir tezahürü, dinler arası ve etnik gruplar arası nefreti körüklemeyi amaçlayan bir provokasyondur" dedi."Ursula neden bu tür açıklamalar yapıyor?" sorusunu da cevaplayan Zaharova, "Zira on milyarlarca dolar değerindeki Amerikan aşılarının satın alınmasıyla ilgili yolsuzluk nedeniyle tamamen kapana sıkışmış ve Washington'un oyununu AB içinde oynuyor. İtibarı tehlike altında olan AB Komisyonu Başkanı, her nasılsa ABD'nin Irak, Afganistan, Somali, Libya ve Suriye'deki 'terörle savaşının' yol açtığı milyonlarca kurbanını (kadın ve çocuk) tamamen 'unuttu'" ifadelerini kullandı.

