https://sputniknews.com.tr/20231127/bm-genel-sekreteri-guterresten-gazzede-tam-insani-ateskes-cagrisi-1077835252.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de ‘tam insani ateşkes’ çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de ‘tam insani ateşkes’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ‘insani ara’ ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T17:03+0300
2023-11-27T17:03+0300
2023-11-27T17:03+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
israil
hamas
ateşkes
ateşkes anlaşması
gazze
gazze şeridi
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BM Sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Guterres, Gazze'de 7 haftadır süren çatışma ve korkunç can kaybının dünyayı şoke ettiğini vurgulayarak, "Son dört gündür silahlar sustu. İsrailli ve yabancı rehinelerin Hamas tarafından, Filistinli mahkumların da İsrail hapishanelerinden bırakıldığını gördük" ifadesini kullandı.Katar, Mısır ve ABD'ye uzlaşmaya sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkürlerini ileten Guterres, bu çerçevede BM'nin her türlü desteğini sürdüreceğini teyit etti.Guterres, 4 gün boyunca BM'nin Gazze'ye insani yardımı artırdığını ve kuzey bölgesine de ulaştığını belirterek, "Ancak bu yardım 1.7 milyon yerinden edilen kişinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gazze'de insani facia her gün kötüleşiyor" uyarısında bulundu."Uzlaşmaya yol açan diyalog sürdürülerek tüm Gazze, İsrail ve bölge halkının yararına olacak şekilde tam insani ateşkese dönüştürülmeli" ifadesini kullanan Guterres, tüm rehinelerin de koşulsuz ve acilen serbest bırakılması çağrısını yineledi.Guterres, bu korkunç çatışmayı sonlandırmak için ülkelerin nüfuzunu kullanması gerektiğine işaret ederek, bölgenin geleceği için iki devleti çözümün öneminin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/fahrettin-altun-israil-gazze-konusunda-batiya-santaj-yapiyor-1077749108.html
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gazze
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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, israil, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, gazze, gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, israil, hamas, ateşkes, ateşkes anlaşması, gazze, gazze şeridi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de ‘tam insani ateşkes’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ‘insani ara’ ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.
BM Sözcülüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Guterres, Gazze'de 7 haftadır süren çatışma ve korkunç can kaybının dünyayı şoke ettiğini vurgulayarak, "Son dört gündür silahlar sustu. İsrailli ve yabancı rehinelerin Hamas tarafından, Filistinli mahkumların da İsrail hapishanelerinden bırakıldığını gördük" ifadesini kullandı.
Katar, Mısır ve ABD'ye uzlaşmaya sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkürlerini ileten Guterres, bu çerçevede BM'nin her türlü desteğini sürdüreceğini teyit etti.
Guterres, 4 gün boyunca BM'nin Gazze'ye insani yardımı artırdığını ve kuzey bölgesine de ulaştığını belirterek, "Ancak bu yardım 1.7 milyon yerinden edilen kişinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gazze'de insani facia her gün kötüleşiyor" uyarısında bulundu.
"Uzlaşmaya yol açan diyalog sürdürülerek tüm Gazze, İsrail ve bölge halkının yararına olacak şekilde tam insani ateşkese dönüştürülmeli" ifadesini kullanan Guterres, tüm rehinelerin de koşulsuz ve acilen serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Guterres, bu korkunç çatışmayı sonlandırmak için ülkelerin nüfuzunu kullanması gerektiğine işaret ederek, bölgenin geleceği için iki devleti çözümün öneminin altını çizdi.