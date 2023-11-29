https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogandan-filistin-halkiyla-uluslararasi-dayanisma-gunu-paylasimi-1077925429.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:15+0300
2023-11-29T19:15+0300
2023-11-29T19:21+0300
recep tayyip erdoğan
israil- filistin çatışması
türkiye
israil
israil-filistin
filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077758385_0:237:2798:1811_1920x0_80_0_0_8baa50d9252bd391e70ae2459fc09854.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu."Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."
https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077758385_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_45134eef19fc66a133741b902fb8819b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, israil, israil-filistin, filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü , gazze, gazze şeridi
recep tayyip erdoğan, türkiye, israil, israil-filistin, filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü , gazze, gazze şeridi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
19:15 29.11.2023 (güncellendi: 19:21 29.11.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."