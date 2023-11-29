https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogandan-filistin-halkiyla-uluslararasi-dayanisma-gunu-paylasimi-1077925429.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T19:15+0300

2023-11-29T19:15+0300

2023-11-29T19:21+0300

recep tayyip erdoğan

israil- filistin çatışması

türkiye

israil

israil-filistin

filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü

gazze

gazze şeridi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu."Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."

https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html

israil

gazze

gazze şeridi

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recep tayyip erdoğan, türkiye, israil, israil-filistin, filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü , gazze, gazze şeridi