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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogandan-filistin-halkiyla-uluslararasi-dayanisma-gunu-paylasimi-1077925429.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T19:15+0300
2023-11-29T19:21+0300
recep tayyip erdoğan
israil- filistin çatışması
türkiye
israil
israil-filistin
filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu."Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."
https://sputniknews.com.tr/20231129/guterres-gazzede-bmnin-111-calisani-hayatini-kaybetti-1077925085.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, israil, israil-filistin, filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü , gazze, gazze şeridi
recep tayyip erdoğan, türkiye, israil, israil-filistin, filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü , gazze, gazze şeridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı

19:15 29.11.2023 (güncellendi: 19:21 29.11.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."
Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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