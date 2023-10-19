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Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bu sabah Mısır'a... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T10:52+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 tonluk insani kargo gönderiyoruz. Bakanlığa ait Il-76 uçağı, Moskova Bölgesi'ndeki Ramenskoye Hava Meydanı'ndan Mısır'ın El Ariş kentindeki havaalanına doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.Kargonun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini belirten bakanlık, insani yardımın un, şeker, pirinç, makarna gibi gıda maddelerini kapsadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/turkiyenin-gazze-icin-insani-yardim-malzemelerini-tasiyan-ucuncu-ucagi-da-yola-cikti-1076325956.html
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Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi

10:52 19.10.2023
© SputnikRusya insani yardım uçak Acil Durumlar Bakanlığı
Rusya insani yardım uçak Acil Durumlar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bu sabah Mısır'a doğru hareket ettiğini duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 tonluk insani kargo gönderiyoruz. Bakanlığa ait Il-76 uçağı, Moskova Bölgesi'ndeki Ramenskoye Hava Meydanı'ndan Mısır'ın El Ariş kentindeki havaalanına doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Kargonun Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini belirten bakanlık, insani yardımın un, şeker, pirinç, makarna gibi gıda maddelerini kapsadığını bildirdi.
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Mısır’a ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
DÜNYA
Türkiye'nin Gazze için insani yardım malzemelerini taşıyan üçüncü uçağı Mısır'a ulaştı
14 Ekim, 13:08
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