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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-husilerin-tehdidine-karsilik-verilecek-1078377593.html
İsrail: Husilerin tehdidine karşılık verilecek
İsrail: Husilerin tehdidine karşılık verilecek
Sözcü Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T17:52+0300
2023-12-12T17:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
husiler
husiler hareketi
ensarullah
ofir gendelman
benyamin netahyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi.Gendelman, "Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanılarak karşılık verilecektir" dedi.Sözcü Gendelman, Husilerin saldırılarına karşılık verirken "kullanılacak güce" dair ise detay vermedi.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtmişti.Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetmişti.Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarlamıştı.Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda 'Unity Explorer' ve 'Number Nine' adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı 'USS Carney' destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/husilerin-el-koydugu-galaksi-lideri-gemisi-turistik-merkeze-donustu-1078308964.html
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israil, israil-filistin, husiler, husiler hareketi, ensarullah, ofir gendelman, benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil, israil-filistin, husiler, husiler hareketi, ensarullah, ofir gendelman, benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

İsrail: Husilerin tehdidine karşılık verilecek

17:52 12.12.2023
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı
Yemen bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Mohammed Hamoud
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Sözcü Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi.
Gendelman, "Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanılarak karşılık verilecektir" dedi.
Sözcü Gendelman, Husilerin saldırılarına karşılık verirken "kullanılacak güce" dair ise detay vermedi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtmişti.
Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetmişti.
Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarlamıştı.
Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda 'Unity Explorer' ve 'Number Nine' adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı 'USS Carney' destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
DÜNYA
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
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