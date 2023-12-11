https://sputniknews.com.tr/20231211/husilerin-el-koydugu-galaksi-lideri-gemisi-turistik-merkeze-donustu-1078308964.html

Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü

Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü

Husiler tarafından tutulan 'Galaksi Lideri' gemisi, turistik bir merkez haline dönüştürüldü. El Cezire Plajı'nda sıraya giren çok sayıda kişi kayıklarla gemiye... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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el koyma

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Husilerin ele geçirdiği 'Galaksi Lideri' gemisi, bölgede bulunanlar için ziyarete açık bir turistik merkeze dönüştü.Görüntülerde, insanların sahilde sıraya girdiği, el konulan gemiye çıktığı ve güvertede fotoğraf çektirdiği görülüyor.Ziyaretçilerden biri olan Muhammed El Hatbani, 'Yemen Ordusu'nun kazandığı zaferleri' görmek sebebiyle çok sayıda kişinin gemiye ilgi gösterdiğini açıkladı.20 Kasım'da ele geçirilen geminin Türkiye ile Hindistan arasında seyahat ettiği ve en son El-Hudeyde 350 deniz mili kuzeybatısında olduğu doğrulanmıştı. Gemide 25 mürettebat bulunuyordu.

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Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü 2023-12-11T11:12+0300 true PT0M49S

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