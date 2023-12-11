https://sputniknews.com.tr/20231211/husilerin-el-koydugu-galaksi-lideri-gemisi-turistik-merkeze-donustu-1078308964.html
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
Husiler tarafından tutulan 'Galaksi Lideri' gemisi, turistik bir merkez haline dönüştürüldü. El Cezire Plajı'nda sıraya giren çok sayıda kişi kayıklarla gemiye... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:12+0300
2023-12-11T11:12+0300
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video
husiler
dünya
galaksi lideri gemisi
gemi
el koyma
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Husilerin ele geçirdiği 'Galaksi Lideri' gemisi, bölgede bulunanlar için ziyarete açık bir turistik merkeze dönüştü.Görüntülerde, insanların sahilde sıraya girdiği, el konulan gemiye çıktığı ve güvertede fotoğraf çektirdiği görülüyor.Ziyaretçilerden biri olan Muhammed El Hatbani, 'Yemen Ordusu'nun kazandığı zaferleri' görmek sebebiyle çok sayıda kişinin gemiye ilgi gösterdiğini açıkladı.20 Kasım'da ele geçirilen geminin Türkiye ile Hindistan arasında seyahat ettiği ve en son El-Hudeyde 350 deniz mili kuzeybatısında olduğu doğrulanmıştı. Gemide 25 mürettebat bulunuyordu.
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Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
2023-12-11T11:12+0300
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video, husiler, galaksi lideri gemisi, gemi, el koyma, видео
video, husiler, galaksi lideri gemisi, gemi, el koyma, видео
Husilerin el koyduğu 'Galaksi Lideri' gemisi turistik merkeze dönüştü
Husiler tarafından tutulan 'Galaksi Lideri' gemisi, turistik bir merkez haline dönüştürüldü. El Cezire Plajı'nda sıraya giren çok sayıda kişi kayıklarla gemiye gitti.
Husilerin ele geçirdiği 'Galaksi Lideri' gemisi, bölgede bulunanlar için ziyarete açık bir turistik merkeze dönüştü.
Görüntülerde, insanların sahilde sıraya girdiği, el konulan gemiye çıktığı ve güvertede fotoğraf çektirdiği görülüyor.
Ziyaretçilerden biri olan Muhammed El Hatbani, 'Yemen Ordusu'nun kazandığı zaferleri' görmek sebebiyle çok sayıda kişinin gemiye ilgi gösterdiğini açıkladı.
20 Kasım'da ele geçirilen geminin Türkiye ile Hindistan arasında seyahat ettiği ve en son El-Hudeyde 350 deniz mili kuzeybatısında olduğu doğrulanmıştı. Gemide 25 mürettebat bulunuyordu.