https://sputniknews.com.tr/20231216/israilin-yaraladigi-ve-ilk-yardima-izin-vermedigi-kameraman-oldu-1078517930.html

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman öldü

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman öldü

Yaralı halde mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T09:30+0300

2023-12-16T09:30+0300

2023-12-16T09:31+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

el cezire

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israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi.Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/2023de-39u-israil-filistin-catismasinda-olmak-uzere-48-gazeteci-olduruldu-1077194683.html

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filistin

gazze

gazze şeridi

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