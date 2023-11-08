https://sputniknews.com.tr/20231108/2023de-39u-israil-filistin-catismasinda-olmak-uzere-48-gazeteci-olduruldu-1077194683.html

2023'de 39'u İsrail-Filistin çatışmasında olmak üzere 48 gazeteci öldürüldü

2023'de 39'u İsrail-Filistin çatışmasında olmak üzere 48 gazeteci öldürüldü

UNESCO ve Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yayınladığı verilere göre 7 Kasım 2023 itibarıyla 39'u İsrail-Filistin çatışmasında toplam 48 gazeteci öldürüdü. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T17:55+0300

2023-11-08T17:55+0300

2023-11-08T18:02+0300

dünya

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İsrail-Filistin çatışmasında 1 ay geride kalırken çatışmanın başladığı 7 Ekim'den bugüne 39 gazeteci hayatını kaybederken, 8 gazeteci yaralandı ve 3 gazetecinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgede hayatını kaybeden 39 gazeteciden 34'ünün Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 1'inin Lübnanlı olduğu doğrulandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda gazetecilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle her iki tarafı da savaş suçları işlemekle suçladı. 'İsrail ordusu 22 yılda en az 20 gazeteciyi öldürdü'Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail ordusunun 22 yılda en az 20 gazeteciyi öldürdüğü bilgini paylaşmıştı. İsrail, suçlamalara karşı çıksa da 2021 yılında Gazze kentinde yer alan Associated Press (AP) ile Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurmuştu.2022 yılında ise Al Jazeera muhabiri Filistin asıllı ABD'li gazeteci Şirin Ebu Akile Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmüştü. İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede görev yapan Türk gazeteciler de yaralandı17 Ekim'de İsrail’in Sredot kentinde, Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düşmüş ve iki gazetecinin yaralanmasına neden olmuştu. Son 30 yılda bin 629 gazeteci öldürüldü UNESCO tarafından açıklanan verilere göre son 30 yılda bin 629 gazeteci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecilerin yüzde 50.5'i sıcak çatışma bölgesinde yaşamını yitirirken yüzde 49.5'i ise sıcak çatışma bölgesi dışında bulunduğu yerde hedef oldu. Son 30 yılda en çok gazeteci Irak'ta öldürüldü Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun 2020 yılında yayınladığı rapora göre son 30 yılda en fazla gazetecinin katledildiği ülke 339 ile Irak oldu. ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından 2007 yılına kadar 155 gazeteci Irak'ta yaşamını yitirdi.Irak'ın ardından 175 gazeteci ile Meksika ve 159 gazeteci ile Filipinler geliyor.

irak

filipinler

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Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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