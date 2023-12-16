https://sputniknews.com.tr/20231216/serbest-birakilan-israilli-esirin-yakini-netanyahudan-gazzeye-saldirilari-durdurmasini-istedi-1078518722.html

İsrailliler dahi Netanyahu'ya dur diyor: Serbest bırakılan esir yakını, 'anlaşma' çağrısı yaptı

İsrailliler dahi Netanyahu'ya dur diyor: Serbest bırakılan esir yakını, 'anlaşma' çağrısı yaptı

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T10:13+0300

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israil- filistin çatışması

israil

esir

esir takası

savaş esiri

filistin esirler heyeti

filistin

gazze

gazze şeridi

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İsrail ordusunun, 3 esiri, Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamasının ardından, Maariv gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Avigdori'nin, Netanyahu'ya gönderdiği mektubu yayımladı.Mektubunda, Gazze'deki İsrailli esirlerin, askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Avigdori, Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi. Avigdori, esirlerin kurtarılması için zaman ve askeri bir yol olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:İsrail ordusu 'yanlışlıkla' 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştuİsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde 'ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı' belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.Netanyahu'dan 'gereken dersleri çıkaracağız' açıklamasıİsrail Başbakanı Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta." paylaşımında bulunmuştu.Öldürülen esirlerden dolayı 'derin bir üzüntü' duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

https://sputniknews.com.tr/20231216/israilin-yaraladigi-ve-ilk-yardima-izin-vermedigi-kameraman-oldu-1078517930.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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israil, esir, esir takası, savaş esiri, filistin esirler heyeti, filistin, gazze, gazze şeridi