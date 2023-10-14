https://sputniknews.com.tr/20231014/rusyanin-birlesmis-milletler-daimi-temsilcisi-orta-dogu-genis-capli-bir-savasin-esiginde--1076324680.html

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi: Orta Doğu geniş çaplı bir savaşın eşiğinde

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi: Orta Doğu geniş çaplı bir savaşın eşiğinde

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Orta Doğu'nun büyük çaplı bir savaş ve felaketin eşiğinde olduğunu belirtti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu bölgesinin geniş çaplı bir savaşın ve benzeri görülmemiş bir insani felaketin eşiğinde olduğunu söyledi.Nebenzya Rusya'nın şiddetin korkunç boyutunu kesin bir dille kınadığını belirten açıklamasında, "Sahadaki durumun tırmanması son derece endişe vericidir. Bölge tam ölçekli bir savaşın ve benzeri görülmemiş bir insani felaketin eşiğinde" cümlelerine yer verdi.7 Ekim'de İsrail topraklarında yaşananların kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Nebenzya, barış yanlısı Filistinlilere ve İsraillilere yönelik her türlü cinayetin ve şiddetin kabul edilemeyeceğini altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231013/medvedev-bati-israilin-gazzelilerin-guneye-tahliyesi-talebine-sessiz-kaliyor-1076310459.html

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vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu