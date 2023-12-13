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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-multeciler-yuksek-komiserinden-itiraf-bmgk-gazzedeki-siddeti-durdurmayi-basaramadi-1078408350.html
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gazze için 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:36+0300
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israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı" dedi.Cenevre'de düzenlenen forumun açılış programında, Grandi'nin yanı sıra İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM yetkilileri ve birçok ülkeden yüksek düzeyde katılımcılar yer aldı.Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.'2024'e endişe ile bakıyoruz'Grandi, dünyanın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Mülteciler, çok daha büyük ve acil gibi görünen birçok diğer sorunun arasında unutulmamalı. 114 milyon insan yeterince büyük ve acil bir durum. Bu yüzden bugünkü forum tam zamanında yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Şu anda birçok insani yardım kuruluşunun ciddi bir fon kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret eden ve bağış çağrısında bulunan Grandi, "Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yıl sonuna kadar 400 milyon dolar fon açığı var. Böylesine bir açıkla yıllardır karşılaşmamıştık ve şimdi 2024'e endişe ile bakıyoruz" görüşünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html
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birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'

14:36 13.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gazze için 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı" dedi.
Cenevre'de düzenlenen forumun açılış programında, Grandi'nin yanı sıra İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM yetkilileri ve birçok ülkeden yüksek düzeyde katılımcılar yer aldı.
Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.

'2024'e endişe ile bakıyoruz'

Grandi, dünyanın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Mülteciler, çok daha büyük ve acil gibi görünen birçok diğer sorunun arasında unutulmamalı. 114 milyon insan yeterince büyük ve acil bir durum. Bu yüzden bugünkü forum tam zamanında yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Şu anda birçok insani yardım kuruluşunun ciddi bir fon kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret eden ve bağış çağrısında bulunan Grandi, "Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yıl sonuna kadar 400 milyon dolar fon açığı var. Böylesine bir açıkla yıllardır karşılaşmamıştık ve şimdi 2024'e endişe ile bakıyoruz" görüşünü paylaştı.
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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