https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-multeciler-yuksek-komiserinden-itiraf-bmgk-gazzedeki-siddeti-durdurmayi-basaramadi-1078408350.html
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gazze için 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T14:36+0300
2023-12-13T14:36+0300
2023-12-13T14:36+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
filippo grandi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı" dedi.Cenevre'de düzenlenen forumun açılış programında, Grandi'nin yanı sıra İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM yetkilileri ve birçok ülkeden yüksek düzeyde katılımcılar yer aldı.Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.'2024'e endişe ile bakıyoruz'Grandi, dünyanın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Mülteciler, çok daha büyük ve acil gibi görünen birçok diğer sorunun arasında unutulmamalı. 114 milyon insan yeterince büyük ve acil bir durum. Bu yüzden bugünkü forum tam zamanında yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Şu anda birçok insani yardım kuruluşunun ciddi bir fon kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret eden ve bağış çağrısında bulunan Grandi, "Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yıl sonuna kadar 400 milyon dolar fon açığı var. Böylesine bir açıkla yıllardır karşılaşmamıştık ve şimdi 2024'e endişe ile bakıyoruz" görüşünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-gazze-seridindeki-yikimin-boyutunu-degerlendirdi-1078403657.html
israil
filistin
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birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm), filippo grandi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gazze için 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadı" dedi.
Cenevre'de düzenlenen forumun açılış programında, Grandi'nin yanı sıra İsviçre Devlet Göç Sekreterliği Başkanı Christine Schraner Burgener, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM yetkilileri ve birçok ülkeden yüksek düzeyde katılımcılar yer aldı.
Grandi, dünya genelinde 114 milyon kişinin zulüm, insan hakları ihlalleri, şiddet, silahlı çatışmalar ve ciddi toplumsal kargaşa nedeniyle yerinden olduğunu belirterek, bu rakamın yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin sayısını temsil ettiğini kaydetti.
'2024'e endişe ile bakıyoruz'
Grandi, dünyanın şu anda birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Mülteciler, çok daha büyük ve acil gibi görünen birçok diğer sorunun arasında unutulmamalı. 114 milyon insan yeterince büyük ve acil bir durum. Bu yüzden bugünkü forum tam zamanında yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Şu anda birçok insani yardım kuruluşunun ciddi bir fon kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret eden ve bağış çağrısında bulunan Grandi, "Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yıl sonuna kadar 400 milyon dolar fon açığı var. Böylesine bir açıkla yıllardır karşılaşmamıştık ve şimdi 2024'e endişe ile bakıyoruz" görüşünü paylaştı.