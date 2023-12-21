https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ordusu-son-24-saatte-gazzede-230-yere-hava-saldirisi-duzenledigini-bildirdi-1078682062.html

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T13:14+0300

2023-12-21T13:14+0300

2023-12-21T13:14+0300

israil- filistin çatışması

israil

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filistin

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İsrail, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 230 yere hava saldırısı düzenlediğini açıklarken, Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği bildirildi.Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 'hedefler' olduğu iddia edildi.Bombalanan yerlerde 6 bin 700 kayıp varGazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.Saldırılarda öldürülenlerin 8 binden fazlasını çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 52 bin 600 Filistinli yaralandı.İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.İsrail ordusunun kaybı 137’ye ulaştıİsrail ordusu 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklarken, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail, sistematik saldırılarla Gazze'deki hastaneleri çökerttiİsrail, Gazze Şeridi'nde ‘hastane çevresini hedef alma, doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal’ şeklinde yinelenen, sürekli bir saldırı modeliyle hastaneleri ve tıbbi altyapıyı çökertti.7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri hedef almaya devam eden İsrail, hastaneleri bombalayarak kullanılamaz hale getirdiği gözlemleniyor.Londra merkezli araştırma grubu Forensic Architecture; medya kuruluşları Al Jazeera, Al Araby ile Shehab Haber Ajansı'nda yayımlanan ve "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere, hastane çevrelerine ve tıbbi altyapıya yapılan İsrail saldırıları"nı anlatan yüzlerce haberi analiz etti.Analizde, İsrail'in, söz konusu hastaneleri bombalayarak kullanılamaz hale getirmesi, harita üzerinden kronolojik şekilde hareketli grafiklerle ele alındı.İsrail'in bölge genelindeki hastanelere yönelik saldırıları, ‘hastane çevresini hedef alan saldırılar, doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal’ şeklinde tanımlanarak, saldırıların "tekrarlı ve tutarlı bir saldırı modelini" ortaya koyduğu vurgulandı.Söz konusu saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri servis dışı bıraktı.2 Kasım itibarıyla hastanelerin yarısını hizmet dışıGazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Ed-Durra hastaneleri, 14 Ekim itibarıyla İsrail güçleri tarafından hizmet dışı bırakıldı.İsrail güçleri, 31 Ekim'de bölgeyi işgal ederken, Endonezya, Şifa, Rantisi Çocuk, Kudüs, el-Ehli Baptist, Türk-Filistin Dostluk ve Vefa hastanelerinin çevresini bombaladı.Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin neredeyse yarısı, 2 Kasım itibarıyla hizmet dışı kaldı.Bu süreçte Gazze'nin kuzeyinde yer alan diğer bölgelerdeki askeri faaliyetler nedeniyle 5 hastane (Kudüs, Şifa, Rantisi Çocuk, Kemal Advan, Endonezya), zorla yerlerinden edilen binlerce kişiye sığınak oldu.Kısmen işlevsel olan son hastane de 18 Aralık'ta işgal edildiHava saldırıları, 2-7 Kasım tarihlerinde ise doğrudan Rantisi Çocuk ve el Ehli hastanelerini hedef alırken, saldırılar bu hastanelerin hizmet dışı kalmasına sebep oldu.İsrail ordusu, 11 Kasım'da Kudüs ve Şifa hastanelerini kuşattı.24 Kasım itibarıyla da Endonezya, Şifa ve Rantisi hastaneleri İsrail ordusu tarafından işgal edildi ve hizmet dışı bırakıldı.18 Aralık gecesi, Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel son hastane olan el Ehli Hastanesi işgal edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.Gazze'nin kuzeyindeki kısmen işlevsel 4 hastane, elektrik ve malzemesizDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Aralık itibarıyla tamamı güneyde olmak üzere Gazze'deki 36 hastaneden 9'unun kısmen işlevsel olduğunu bildirdi.Gazze'nin kuzeyinde ise halihazırda 4 hastane, hastalara asgari düzeyde hizmet sunuyor.Söz konusu 4 hastanede elektrik ve malzeme olmazken, etrafı İsrail güçleri tarafından kuşatılmış durumda.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani arada’ 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1 milyon 900 bin Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ve-hamas-ateskes-gorusmelerine-yeniden-basladi-1078679388.html

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