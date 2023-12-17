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İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Biden ile görüşmek daha kolay'
İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Biden ile görüşmek daha kolay'
İsrail’in 71 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, dün 3 esirin İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi üzerine... 17.12.2023, Sputnik Türkiye
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İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Biden ile görüşmek daha kolay'

00:28 17.12.2023
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İsrail’in 71 gündür katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, dün 3 esirin İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi üzerine Benyamin Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını istiyor.
© AA / Saeed Qaq

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki &quot;Rehineler Meydanı&quot; adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Saeed Qaq

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

© AA / Saeed Qaq

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Saeed Qaq

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

© AA / Saeed Qaq

Oğlu Itay Chen Gazze’de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

Oğlu Itay Chen Gazze’de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin &quot;Savaş Kabinesi&quot;nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda &quot;hangi teklifin masada olduğunu&quot; anlatmalarını istediklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Saeed Qaq

Oğlu Itay Chen Gazze’de esir tutulan Ruby Chen, aileler adına yaptığı konuşmada, esir aileleri olarak İsrail hükümetinin "Savaş Kabinesi"nin kendileriyle görüşmesini ve esir takası anlaşması konusunda "hangi teklifin masada olduğunu" anlatmalarını istediklerini söyledi.

© AA / Saeed Qaq

Savaş Kabinesi’nin ve Başbakan Netanyahu’nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay" diye konuştu.

Savaş Kabinesi’nin ve Başbakan Netanyahu’nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, &quot;ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Saeed Qaq

Savaş Kabinesi’nin ve Başbakan Netanyahu’nun esir aileleri ile görüşmekten kaçındıklarını dile getiren, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Chen, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek, Savaş Kabinesi ile görüşmekten daha kolay" diye konuştu.

© AA / Saeed Qaq

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor" uyarısında bulundu.

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, &quot;Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor&quot; uyarısında bulundu. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Saeed Qaq

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor" uyarısında bulundu.

© AA / Saeed Qaq

Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, &quot;onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu&quot; ifade etti. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Saeed Qaq

Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.

© AA / Saeed Qaq

Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv’deki Svunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.

Elgarat, &quot;İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı&quot; açıklayana kadar Tel Aviv’deki Svunma Bakanlığı karargahı önünde &quot;kamp kurma&quot; eylemi yapacaklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Saeed Qaq

Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv’deki Svunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.

© AA / Saeed Qaq

Esir yakını Inbal Zach da yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok" dedi.

Esir yakını Inbal Zach da yaptığı açıklamada, &quot;Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Saeed Qaq

Esir yakını Inbal Zach da yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok" dedi.

© AA / Saeed Qaq

Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı" ifadelerini kullandı.

Zach, &quot;İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Saeed Qaq

Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı" ifadelerini kullandı.

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