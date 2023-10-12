https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-ve-turkiye-disisleri-bakan-yardimcilari-israil-filistin-catismasini-istisare-etti-1076288234.html

Rusya ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları, İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti

Rusya ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları, İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın Rus mevkidaşı Sergey Verşinin'le İsrail ve Filistin arasında yeniden alevlenen çatışmaları ele aldığı belirtildi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T21:31+0300

2023-10-12T21:31+0300

2023-10-12T21:31+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Akçapar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Moskova ve Ankara'nın çıkarlarını ilgilendiren uluslararası ve bölgesel gündemdeki konularda görüş alışverişi yapan Verşinin ve Akçapar, en kısa sürede ateşkes sağlanması ve sivil nüfusa insani yardım sunulması görevleri bağlamında Gazze Şeridi ve çevresindeki durumu istişare etti.Tahıl anlaşması da ele alındıRusya Dışişleri, Verşinin ve Akçapar'ın Batı'nın Rusya'ya verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Moskova'nın çekilme kararı tahıl anlaşmasının durumunu da değerlendirdiğini bildirdi.Bakanlık, "22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan İstanbul Mutabakatları etrafındaki durum üzerinde özellikle durulurken 2025 yılına kadar yürürlükte olan Rus tarım ürünleri ihracatının normalleştirilmesine yönelik Rusya-BM Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasıyla ilgili belirli görevlerin dikkate alınmasına vurgu yapıldı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1076283046.html

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rusya, israil, israil-filistin, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, ortadoğu, sergey verşinin